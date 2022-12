Cade dalla scala mentre sta facendo dei lavori sul balcone di casa: morto sul colpo Maurizio Zeppieri Maurizio Zeppieri ha fatto un volo di dieci metri prima di cadere in terra e sbattere la testa sull’asfalto. All’incidente ha assistito la vicina di casa dell’uomo.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un uomo di 58 anni, Maurizio Zeppieri, è morto ieri mattina a Veroli, in provincia di Frosinone. A ucciderlo, un incidente domestico: Zeppieri era salito su una scala posizionata su un balcone della sua abitazione per fare manutenzione a un montacarichi col quale trasportava la legna. La scala però non ha retto, lui ha perso l'equilibrio ed è caduto di sotto per circa dieci metri, sbattendo la testa sul cemento. Per Zeppieri non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo.

All'incidente ha assistito una vicina di casa, che ha immediatamente allertato il fratello del 58enne, corso subito a casa di Maurizio. Lo ha trovato in terra, ormai privo di vita. Inutile la corsa degli operatori del 118, arrivati sul posto con un'eliambulanza, in modo da portarlo in ospedale più velocemente possibile: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La vittima era molto conosciuta a Veroli, dove gestiva lo storico bar Zeppieri, molto frequentato dagli abitanti della zona. La villetta a tre piani dove è avvenuto l'incidente si trovava proprio dietro all'attività di famiglia, fulcro della vita cittadina e teatro di tante attività del luogo.

Leggi anche Cane uccide il padrone premendo il grilletto del suo fucile carico: Ozgur era padre da 10 giorni

Sul posto, oltre al persona del 118, sono arrivati anche i carabinieri della locale stazione per gli accertamenti del caso. Una volta eseguiti i rilievi è stato chiaro che si è trattato di un tragico incidente, confermato anche dal racconto dell'anziana vicina che ha assistito alla scena. Il magistrato ha dato il nulla osta per i funerali, che si terranno oggi pomeriggio alle 15.30 nella parrocchia di Santa Maria del Giglio a Veroli.