Cade dal monopattino e sbatte la testa sull’asfalto: grave un giovane turista Portato in ospedale, il ragazzo è in gravi condizioni. Per cause non note ha perso il controllo del monopattino, finendo rovinosamente a terra.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un giovane è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente avvenuto mentre stava percorrendo via San Pio X col suo monopattino. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un turista che – per cause ancora da accertare – ha perso il controllo del mezzo, finendo rovinosamente a terra. Il ragazzo ha sbattuto la testa, è andato in arresto cardiaco e ha perso conoscenza. Ricoverato immediatamente in ospedale, è in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto il pomeriggio del 2 giugno, verso le 18, all'incrocio con via della Traspontina. Si tratterebbe di un sinistro autonomo, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, gruppo Prati.

Non è chiaro come il giovane abbia fatto a perdere il controllo del monopattino e cadere in terra. Diverse le persone che hanno assistito alla scena e che hanno dato l'allarme, chiamando i soccorsi per il ragazzo, privo di sensi. Quando gli operatori del 118 sono arrivati lo hanno dovuto rianimare prima di portarlo in ospedale, dove è ancora ricoverato in gravi condizioni. L'ultimo incidente grave avvenuto a Roma e che vede coinvolte persone in monopattino è avvenuto nemmeno un mese fa. In quel caso ha perso la vita Matteo Taglienti, giovane militare dell'esercito, che al momento del sinistro stava percorrendo viale di Tor di Quinto. Il ragazzo, originario di Frosinone, si è scontrato con una macchina , morendo praticamente sul colpo. I soccorritori del 118 hanno tentato di rianimarlo, invano, e non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sembra che Matteo fosse fermo al semaforo quando è stato colpito dall'auto.