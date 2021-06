in foto: Foto di repertorio

Il cadavere di una donna transessuale è stato rinvenuto lungo via Prenestina a Roma. Il ritrovamento risale alla mattinata presto di oggi, martedì 22 giugno ed è avvenuto in zona Quarticciolo, nei pressi di viale Palmiro Togliatti. Erano circa le ore 7.40, a segnalare il corpo esanime all'interno ad un canale di scolo dell'acqua all'altezza del civico 486, all'incrocio con via Conversano, è stato un passante, che ha fermato una pattuglia della Compagnia di Roma Montesacro in transito in zona per i quotidiani controlli sul territorio ed è stato chiesto l'intervento di un'ambulanza. Ricevuta la segnalazione, sul posto sono intervenuti i carabinieri di competenza territoriale. Purtroppo inutili i soccorsi, per la donna non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso, appurato dai sanitari del 118 arrivati in ambulanza. Sul posto sono intervenuti anche i militari del Nucleo Investigativo di via in Selci, per i rilievi scientifici e per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Ipotesi omicidio

Nel corso della mattinata di oggi su viale Palmiro Togliatti sono arrivati il medico legale e il magistrato di turno, per le prime verifiche sul posto. Chi indaga e ha svolto i primi accertamenti sulla salma ha trovato una ferita alla fronte, che non fa escludere nessuna ipotesi, compreso l'omicidio. Gli esami autoptici successivamente chiariranno le cause che hanno portato al decesso. Al momento sono note poche informazioni, gli investigatori sono al lavoro e non è chiaro come il corpo sia arrivato all'interno del canale, se qualcuno lo abbia abbandonato per poi andarsene. Ogni ipotesi per ora al vaglio e gli investigatori non escludono nessuna pista, ma allo stesso tempo non lasciano trapelare ulteriori informazioni.