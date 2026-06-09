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Trovato il cadavere di un uomo in un dirupo a Nemi: si indaga tra le persone scomparse

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto a Nemi in un dirupo lungo la strada provinciale 32, via del Tempio di Diana. Per il recupero nel tratto ripido e fitto di vegetazione è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.
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A cura di Roberto Abela
Vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di recupero del corpo
Vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di recupero del corpo

Il corpo di un uomo tra la vegetazione. È quanto rinvenuto nella mattina di oggi martedì 9 giugno 2026 dai carabinieri della stazione di Nemi, sulla Strada provinciale 32, meglio conosciuta come via del Tempio di Diana. I militari hanno allertato i vigili del fuoco per le operazioni di recupero, che sono apparse sin da subito complesse: a causa della ripidità del pendio adiacente al tratto stradale, ricoperto da una fitta vegetazione, sono state adottate tecniche Saf — Speleo alpino fluviali, ovvero quell'insieme di procedure utilizzate per effettuare soccorsi e interventi speciali in ambienti impervi — per arrivare al cadavere. Ad operare sul posto sono stati i pompieri della squadra 32A, competente dell'area. Successivamente, la salma è stata messa a disposizione dei carabinieri e degli operatori sanitari del 118 per l'identificazione.

Articolo in aggiornamento

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