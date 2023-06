Bracciante ammazzato di botte mentre festeggia la nascita del figlio: chiesti 191 anni di carcere Sumal Jagsheer è stato ucciso durante una spedizione punitiva mentre festeggiava con altri connazionali la nascita di suo figlio. Sette persone sono finite a processo con l’accusa di omicidio.

A cura di Natascia Grbic

Lo hanno ammazzato di botte, prendendolo a bastonate senza pietà, mentre festeggiava la nascita del figlio. Il pubblico ministero Marco Giancristofaro ha chiesto 191 anni di carcere per i sette uomini accusati di aver ucciso il 30 ottobre 2021 Sumal Jagsheer durante una spedizione punitiva. "Sono arrivati armati e volevano fare male – le parole del pubblico ministero – e hanno tutti reso false dichiarazioni non aiutando le indagini. È stata una spedizione punitiva di inaudita violenza e non meritano le attenuanti anche in virtù di alcuni precedenti per aggressioni simili".

Imputati nel processo sono Singh Jiwan, Singh Devender, Singh Ranjit, Sohal Gurvinder Singh, Singh Harmandeep, Singh Surjit, Singh Harinder. Per tutti sono state chieste condanne che vanno dai ventiquattro ai trent'anni di carcere.

Nel corso dell'attacco erano state ferite altre persone, che stavano partecipando alla festa: in diversi sono finiti in ospedale con varie ferite. A indagare erano stati gli agenti della Squadra Mobile di Latina, che per settimane hanno ascoltato le intercettazioni ambientali e pedinato i sospettati di quella spedizione punitiva nel casolare a Borgo Montello.

A far scattare l'ira del capobanda, un 38enne per cui sono stati chiesti trent'anni di carcere, sarebbe stata la decisione del 29enne Sumal di comprare gli addobbi per la festa in un altro negozio, e non nel suo. Quella sera, mentre l'uomo celebrava la nascita del figlio in India, un gruppo di persone si è presentato al casolare dove erano in corso i festeggiamenti: hanno cominciato a massacrare di botte i partecipanti, accanendosi soprattutto su Sumal, già morto all'arrivo dei soccorsi.