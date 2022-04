Ucciso mentre festeggia la nascita del figlio: nove persone arrestate per l’omicidio di Sumal Sumal Jaghsheer è stato ucciso a sprangate lo scorso ottobre in quella che doveva essere un’occasione di festa. Altre nove persone sono state arrestate con l’accusa di omicidio.

A cura di Natascia Grbic

Nove persone sono state arrestate questa mattina a Latina dagli agenti della polizia di stato: sono accusate dell'omicidio di Sumal Jaghsheer, il 29enne ucciso il 30 ottobre 2021 a Borgo Montello, in provincia di Latina, mentre festeggiava la nascita del figlio. Le accuse nei loro confronti sono di omicidio volontario, porto illegale di pistola, lesioni personali aggravate e rapina aggravata. I fermi sono stati disposti dalla Procura in seguito alle indagini aperte subito dopo la morte di Sumal. Colui che è ritenuto l'esecutore materiale dell'omicidio è stato arrestato poco dopo i fatti, mentre per le altre persone che hanno partecipato all'agguato armati di pistola e mazze di ferro, il fermo è giunto ora, a distanza di sei mesi. Nel corso dell'attacco erano state ferite altre persone, che stavano partecipando alla festa: in diversi sono finiti in ospedale con varie ferite.

Le indagini sono state condotte dagli agenti della squadra mobile subito dopo l'omicidio. Le persone sospettate di aver partecipato all'agguato sono state ascoltate con intercettazioni ambientali e telefoniche: in questo modo chi indaga è riuscito a ricostruire la catena degli eventi e identificare le persone che hanno partecipato all'aggressione. Si tratta di cittadini indiani, capeggiati da quello che è considerato il leader del raid, un 38enne titolare di un negozio di alimentati della zona. Sembra che a far scattare l'ira dell'uomo sia stata la decisione Sumal Jaghsheer di comprare addobbi e festoni in un altro negozio, e non nel suo. Queste le futili motivazioni che sarebbero alla base dell'omicidio del 29enne, ucciso a sprangate in quella che sarebbe dovuta essere un'occasione di festa. L'uomo che lo avrebbe ucciso è stato arrestato poco dopo l'omicidio: si era nascosto tra le persone ferite e ricoverate in ospedale.