Bomba d’acqua e temporali a Roma: strade allagate e bus deviati, traffico in tilt Un forte temporale si è abbattuto oggi a Roma, colpendo soprattutto le zone del quadrante est della capitale. Alcune strade allagate sono state chiuse.

A cura di Natascia Grbic

Foto AVS Cosmos – Associazione Volontari Soccorso

Forte ondata di maltempo a Roma questo pomeriggio. Una bomba d'acqua si è abbattuta in diverse zone, creando allagamenti e disagi. Alcune strade sono state chiuse perché inagibili. Tra le zone più colpite Ponte Mammolo e Casal ‘de Pazzi, Tor Bella Monaca, Tor Sapienza e Prenestina. Sul posto gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale, per gestire il traffico e coordinare le operazioni di messa in sicurezza delle aree su cui più si è abbattuta l'ondata di maltempo. Presenti anche i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile del gruppo Avs Cosmos.

Il traffico nella capitale è andato completamente in tilt. Via di Tor Bella Monaca è stata chiusa nel tratto tra via Casilina e il Grande Raccordo Anulare, mentre sono stati deviati su via Cambellotti, via del Torraccio di Torrenova e via Casilina i bus 053, 057 e 059.

In altre zone di Roma, invece, non si sono registrati particolari problemi, anche se non è escluso il maltempo possa colpire anche nelle prossime ore.

Il maltempo potrebbe continuare per il resto della serata, con violenti temporali e forti acquazzoni. Il bel tempo dovrebbe però tornare a partire da questa notte, e le piogge calmarsi almeno per le successive 24 ore. Precipitazioni potrebbero invece verificarsi nella giornata di giovedì non solo a Roma, ma in tutta la regione. Per quanto riguarda le temperature invece, queste si manterranno sui ventiquattro gradi.

Sono molte le persone che sono rimaste intrappolate nel traffico causato dal maltempo. Al momento sono molti i disagi legati soprattutto alla viabilità cittadina, che non si sa quando potrà tornare alla normalità.