Bidello indagato per violenza sessuale su un bimbo di sei anni: a denunciarlo, un altro studente

Il caso, molto delicato, è avvenuto a Roma. Il bambino che sarebbe stato molestato non ha però confermato le accuse, dicendo che l’uomo non l’avrebbe mai toccato in modo inopportuno.

Un collaboratore scolastico di una scuola romana è indagato per violenza sessuale. Secondo quanto riportato da un ragazzino di dieci anni, che frequenta la quinta elementare dell'istituto, l'uomo avrebbe toccato le parti intime di un alunno più piccolo, di sei anni. Il racconto dello studente non è stato confermato dalla presunta vittima, che ascoltato dalle forze dell'ordine ha negato l'accaduto. Ma, dati i molti dettagli forniti dallo studente, l'uomo è indagato con l'accusa di violenza sessuale, con gli investigatori che stanno raccogliendo tutti gli elementi necessari al fine di far luce sulla vicenda.

Il caso, riportato oggi da Il Corriere della Sera, è molto delicato. Secondo la ricostruzione riportata oggi dal quotidiano il bambino di dieci anni, entrando in bagno, avrebbe visto il collaboratore vicino alla presunta vittima in atteggiamenti non consoni. Lo avrebbe quindi riportato immediatamente alla dirigenza della scuola che, come da prassi, ha segnalato il caso alle autorità. Il bimbo di sei anni che sarebbe stato molestato non ha confermato le accuse, ma la sua mancata conferma non esclude che possa aver avuto difficoltà a parlare dell'accaduto.

L'uomo accusato lavora ancora nella scuola e non è stato oggetto di provvedimenti. Questo perché non ha precedenti penali né si sono mai verificate finora occasioni che hanno fatto pensare possa aver avuto atteggiamenti molesti verso i bambini. Nonostante questo, la dirigenza ha deciso di limitare al minimo i contatti con i più piccoli, in attesa che la vicenda venga definitivamente chiarita. Il bambino di dieci anni che lo ha denunciato non è mai tornato indietro sulla versione da lui inizialmente comunicata.