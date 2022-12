Attaccato da un orso mentre passeggia nel Parco nazionale d’Abruzzo: 33enne salvato dal suo cane L’uomo è stato ricoverato in ospedale a Frosinone: ferito all’addome e a una gamba, non è in pericolo di vita. Ha sporto denuncia per risarcimento danni.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di trentatré anni è stato aggredito da un orso nel Parco nazionale d'Abruzzo, nel territorio di San Donato Valcomino, in provincia di Frosinone. Il 33enne è stato salvato dal suo cane, che ha distratto l'animale mentre lui saliva in macchina per chiedere aiuto. Ricoverato in ospedale allo Spaziani di Frosinone, ha riportato una ferita all'addome e alla gamba, che al momento non può utilizzare. Una vicenda che poteva finire in tragedia: fortunatamente, l'uomo guarirà in circa venti giorni.

Secondo quanto riportato da Today, il 33enne stava passeggiando con il suo cane sulla provinciale 666 verso Forca d'Acero quando si è imbattuto in un orso nel territorio del Parco nazionale d'Abruzzo. L'animale lo ha attaccato prima che lui riuscisse a mettersi in salvo, dandogli una zampata e un morso all'addome. L'uomo è riuscito a salvarsi solo dopo essere salito su un albero: a quel punto è intervenuto il suo cane, che ha iniziato ad abbaiare verso l'orso, allontanandolo dal padrone. Il 33enne è riuscito a scendere e salire in macchina per chiedere aiuto.

Ricoverato all'ospedale Spaziani di Frosinone, il 33enne ha sporto denuncia per avere un risarcimento danni. La vicenda non ha avuto fortunatamente un epilogo tragico, ma poteva andare molto peggio all'uomo, che non rischia la vita anche se ha riportato gravi ferite.

Nel territorio del Parco nazionale d'Abruzzo vive una popolazione di circa cinquanta orsi marsicani. Ed è proprio quest'animale a essere il simbolo del parco, che sul suo sito ha tutta un'intera sezione a lui dedicata, compreso un manuale di comportamento da tenere in caso di avvistamento.