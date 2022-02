Assunzione lavoratori disabili gravi, la replica di WindTre: “Non sono stati esclusi”

Riceviamo e pubblichiamo la seguente richiesta di precisazione da parte di WINDTRE, in riferimento all’articolo "Assunti i lavoratori disabili gravi esclusi a Natale da Wind, Rimicci: "Grande vittoria":

WINDTRE precisa di non aver licenziato alcun dipendente né ostacolato l’assunzione di risorse che sono dipendenti del Consorzio Sintesi e di aver assolto pienamente gli obblighi di inserimento delle persone con disabilità a livello nazionale, superando la quota minima prevista dalla normativa per le categorie protette di circa il 20%.

Precisa altresì, in particolare, che i quattro lavoratori citati nell’articolo non sono stati esclusi da WINDTRE poiché non erano dipendenti dell’azienda. WINDTRE ha semplicemente richiesto al Consorzio Sintesi una comunicazione tempestiva e completa relativamente ai tempi e alle motivazioni della cessazione del rapporto tra il Consorzio Sintesi e le risorse assunte in convenzione, proprio per garantire e tutelare i diritti dei dipendenti disabili. Il Consorzio, d’altro canto, ha avviato l’assunzione di nuove risorse a fronte della cessazione nel 2021 del rapporto con i quattro dipendenti citati senza informare in modo tempestivo WINDTRE come sancito dal contratto commerciale che regola i rapporti tra le due parti.

WINDTRE precisa che, proprio per garantire la tutela dei lavoratori con disabilità ed evitare impatti negativi, paga il proprio contributo a Sintesi a prescindere dall’effettivo svolgimento delle attività stesse. WINDTRE pone al centro dei propri valori il rispetto e la dignità e lo sviluppo dei propri dipendenti confrontandosi continuamente con tutti gli stakeholders e per questo ha predisposto, anche con il contributo delle Organizzazioni sindacali, numerosi istituti di supporto alle persone, al welfare, alla salute e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.