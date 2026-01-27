Arriva dalla Cina per studiare a Viterbo e scompare: si cerca Huang Peng, dottorando di 28 anni

Huang Peng, il ragazzo scomparso.

Sono giorni di preoccupazione a Viterbo e in Cina, dopo la scomparsa di Huang Peng, studente universitario di 28 anni, arrivato dalla Cina per uno scambio con l'Università degli Studi della Tuscia. Il giovane si è allontanato da Viterbo nella prima mattina di lunedì 19 gennaio scorso, verso le 6.30, partito diretto a Bolzano per visitare le Dolomiti. Sarebbe rientrato soltanto quattro giorni dopo, il 23 gennaio. Ma dal giorno della sua partenza si sono perse le tracce del giovane. Il suo telefono risulta spento e ha smesso di rispondere ai messaggi su WeChat, con cui era in contatto con la sua famiglia in Cina, da circa una settimana.

Huang Peng scomparso da Viterbo: quando è stato visto l'ultima volta e come riconoscerlo

Il ragazzo cinese di 28 anni scomparso da Viterbo mentre era in viaggio per le Dolomiti si chiama Huang Peng, è di corporatura snella ed è alto circa un metro e sessanta centimetri. L'ultima volta che è stato visto a Viterbo era il 19 gennaio 2026 ed era in partenza. Nei giorni successivi, l'ultimo avvistamento è avvenuto sicuramente a Ortisei, nella giornata di mercoledì 21 gennaio 2026. Al momento

La nota dell'Università della Tuscia: "Profonda preoccupazione"

A una settimana circa dalla partenza di Huang Peng e a qualche giorno in meno dalla sua scomparsa, l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo ha diffuso una nota in cui esprime profonda preoccupazione per il giovane.

"In questo momento di apprensione, l’Ateneo esprime la propria vicinanza alla famiglia e alla comunità accademica, esprimendo fiducia nelle ricerche in corso e in un loro esito positivo. Huang Peng è un dottorando della Sichuan University (Cina), attualmente presente in Italia nell’ambito di un programma di visiting PhD Student – si legge nella nota dell'università – La sua permanenza è collegata allo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del Dottorato in Scienze, Tecnologie per la Sostenibilità e Biotecnologie dell’Università degli Studi della Tuscia. Il dottorando è beneficiario di una borsa di studio del China Scholarship Council (CSC), della durata complessiva di 15 mesi".

Come hanno fatto sapere dall'ateneo, le operazioni per cercare di ritrovarlo sono ancora in corso: "Sono seguite dalle autorità competenti. Eventuali informazioni utili devono essere segnalate esclusivamente attraverso i canali ufficiali indicati dalle autorità preposte. Nel rispetto delle persone coinvolte e delle attività in corso, l’Università degli Studi della Tuscia seguirà con attenzione l’evolversi della situazione ed esprime apprezzamento per l’impegno delle Istituzioni e di quanti sono coinvolti nelle attività di ricerca", si conclude poi.