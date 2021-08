Appicca il fuoco alle sterpaglie, incendio raggiunge autostrada e centro vaccinale: arrestato 21enne Le fiamme sono arrivate a ridosso del centro vaccinale di Tor Carbone, dell’orto botanico, vicino alcune abitazioni, e hanno interessato parzialmente la carreggiata dell’autostrada Roma Napoli, creando un pericolo per automobilisti e abitanti della zona. Arrestato, dovrà rispondere di incendio doloso, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento ai beni dello Stato.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un ragazzo è stato arrestato dagli agenti del commissariato Romanina perché sorpreso a tentare di dare fuoco a delle sterpaglie tra via Passolombardo e via Michele Pantanelle. Una pattuglia stava passando quando ha visto il giovane che voleva incendiare la zona, per poi tentare di darsi alla fuga. Appena lo hanno notato hanno cominciato a inseguirlo, il ragazzo è fuggito cercando di far perdere le sue tracce, ma nel frattempo continuava a incendiare arbusti. Una cosa molto pericolosa, tanto che nel corso della folle corsa le fiamme sono arrivate a ridosso del centro vaccinale di Tor Carbone, dell'orto botanico, fino ad arrivate vicino alcune abitazioni e interessare parzialmente la carreggiata dell'autostrada Roma Napoli, creando un pericolo sia per la circolazione stradale sia per gli abitanti della zona. Una volta bloccato, il ragazzo ha tentato di aggredire gli agenti con un bastone, picchiando loro e danneggiando la macchina di servizio. Bloccato, è stato arrestato e ora dovrà rispondere delle accuse di incendio doloso, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento ai beni dello Stato.

1500 gli interventi nel mese di luglio

Solo nella giornata di ieri sono stati circa 40 gli interventi dei Vigili del Fuoco per incendio effettuati sul territorio di Roma e provincia. Le zone maggiormente interessate sono state in via Placanica 170, in via Enotria nel Comune di Ardea e a Sant'Angelo Romano in via della Selva 48. Dal primo luglio, gli interventi sono stati circa 1500, con i roghi divampati soprattutto nelle zone periferiche della Capitale e nei Comuni di Anguillara Sabazia, Castel San Pietro, Civitavecchia, Tivoli e litorale sud di Roma.