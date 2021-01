Teneva aperta l'osteria a cena e serviva i clienti al tavolo nonostante il divieto imposto dal Dpcm del Governo, in vigore fino al 5 marzo. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Colombo diretto da Isea Ambroselli hanno multato il gestore di un esercizio commerciale in zona Colombo e le persone presenti a mangiare al suo interno e chiuso il locale per cinque giorni. All'interno dell'osteria c'erano sette ospiti, seduti a tre tavoli diversi. Il provvedimento è scattato a seguito dei controlli delle forze dell'ordine su tutto il territorio della Capitale, volti verificare il rispetto dei comportamenti stabiliti dalla normativa anti Covid, come nel caso specifico, della chiusura al pubblico di ristoranti, bar e pasticcerie, che al momento nel Lazio zona arancione possono svolgere esclusivamente servizio d'asporto. Verifiche che i poliziotti hanno svolto insieme ai colleghi del VIII Gruppo Tintoretto della Polizia Locale Roma Capitale e al personale del Reparto Prevenzione Crimine Lazio.

Bar chiuso per cinque giorni

I carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca nei giorni scorsi hanno sanzionato il gestore di un bar in via del Torraccio di Torrenova e chiuso l'esercizio commerciale, per il mancato rispetto delle regole anti contagio per l'emergenza coronavirus. Il titolare infatti vendeva bevande e snack ai clienti, tenendo aperto nonostante le diposizioni anti Covid. Le misure dei militari della stazione di Roma Tor Bella Monaca sono scattate durante i controlli per il rispetto delle disposizioni. Il gestore dell'esercizio commerciale infatti, non solo teneva sollevate le serrande oltre le 18, orario stabilito per la chiusura, ma serviva anche i clienti.