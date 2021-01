Vendeva bevande e snack ai clienti, tenendo aperto nonostante le diposizioni anti Covid imposte dal Dpcm del Governo e in vigore fino al 5 marzo. I carabinieri hanno sanzionato il gestore di un bar in via del Torraccio di Torrenova e chiuso l'esercizio commerciale, per il mancato rispetto delle regole anti contagio per l'emergenza coronavirus. Le misure dei militari della stazione di Roma Tor Bella Monaca sono scattate durante i controlli per il rispetto delle disposizioni. Il gestore dell'esercizio commerciale infatti, non solo teneva sollevate le serrande oltre le 18, orario stabilito per la chiusura, ma serviva anche i clienti.

Le attività anti droga dei carabinieri

I carabinieri della Compagnia di Frascati hanno arrestato ben sei spacciatori e una vedetta, e sequestrato decine di dosi di droga, mentre in una nota piazza di spaccio di via San Biagio Platani, hanno arrestato un trentaduenne romano, con precedenti a suo carico, trovato in possesso di cocaina. Altri due arresti hanno riguardato via dell’Archeologia, si tratta di un ventitreenne e un trentaquattrenne entrambi nulla facenti e con precedenti, trovati in possesso di cocaina. A finire in manette anche una vedetta trentenne e due spacciatori con precedenti penali, trovati a seguito di perquisizione in possesso di sostanze stupefacenti come eroina, cocaina e crack. Infine, i carabinieri hanno arrestato una quarantaquattrenne con precedenti, che a seguito di perquisizione domiciliare è stata trovata in possesso di cocaina. Tutte le persone arrestate sono a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.