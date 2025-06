video suggerito

Picchia la fidanzata con calci e pugni per alcune foto pubblicate su Instagram: arrestato Un uomo di 39 anni è stato arrestato perché accusato di aver picchiato la sua fidanzata per alcune fotografie che la donna aveva pubblicato du Instagram. Dopo l'aggressione, la vittima si è recata in ospedale a Tivoli.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella notte tra il 12 e il 13 giugno, un uomo ha picchiato la sua fidanzata che, proprio per le botte, si è recata autonomamente al pronto soccorso dell'ospedale di Tivoli (Roma). La donna ha riferito ai medici di essere lì per un forte mal di testa. Gli operatori sanitari hanno però notato gli ematomi e il gonfiore sul volto. Hanno quindi attivato il codice rosa e hanno così chiesto l'intervento della polizia di Stato.

A quel punto, ha raccontato del rapporto con il fidanzato e ha ricostruito l'ultima aggressione. Il 39enne avrebbe picchiato la donna per alcune fotografie pubblicate sul suo profilo Instagram. In particolare, quelle che la ritraevano durante una passeggiata con alcuni conoscenti. Dopo averle viste, si è subito recato a casa della donna. Avrebbe quindi scavalcato una finestra e poi l'avrebbe aggredita con calci e pugni. Avrebbe precisato che ogni colpo era per i like ricevuti.

L'avrebbe poi trascinata fuori casa per "completare l'opera… Stasera devo finire quello che c'è da finire altrimenti ho buttato due anni". La vittima ha provato a nascondersi a casa di una vicina, che a sua volta sarebbe stata minacciata: "Stai attenta a te se chiami i carabinieri, perché se mi fai arrestare io metto una tacca a ogni giorno di galera che mi faccio e quando esco sono c… tuoi".

La donna ha poi raccontato dell'ossessività dell'uomo, degli insulti e delle minacce di morte. Ha poi precisato di aver più volte provato a interrompere la relazione, ma non ci era mai riuscita per la resistenza dell'uomo. Il giudice per le indagini preliminari ha emesso, su richiesta della procura di Tivoli, l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per l'uomo che dovrà rispondere delle accuse di stalking e lesioni aggravate. Il 39enne è anche indagato per tentato omicidio, violenza privata e violazione di domicilio.