Anziano investito da un uomo di 78 anni mentre attraversa: è grave L’uomo è stato portato d’urgenza in ospedale: le sue ferite sono gravi ma non è in pericolo di vita. Sotto shock l’anziano che lo ha investito.

Un uomo di 87 anni è stato investito questa mattina alle 8 in via Verdi ad Aprilia, in provincia di Latina. Secondo le prime informazioni, l'anziano stava attraversando la strada quando è stato investito da una Dacia Duster condotta da un uomo di 78 anni che si è fermato a prestare soccorso. Le condizioni dell'uomo investito sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto i carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia, che hanno effettuato i rilievi e cominciato le indagini. Saranno loro a stabilire cosa è accaduto e la dinamica dell'incidente, oltre ad accertare eventuali responsabilità.

L'uomo alla guida della Ducia Duster che ha investito l'87enne non è rimasto ferito, ma si è spaventato moltissimo per l'incidente. Al momento non è stato in grado di fornire spiegazioni sulla dinamica del sinistro: sembra che non abbia visto l'anziano mentre stava attraversando e che, una volta avutolo di fronte all'auto, non sia riuscito a frenare. Forse una distrazione alla base dell'incidente, anche se saranno i rilievi e le indagini a stabilire cosa è accaduto.

Le persone che hanno assistito all'incidente si sono spaventate moltissimo, temendo il peggio per l'anziano investito. Subito soccorso dagli operatori del 118, giunti sul posto immediatamente, è stato portato d'urgenza in ospedale dove è ancora ricoverato a causa delle ferite riportate nell'impatto con la macchina. Inizialmente i medici temevano per le sue condizioni, e data anche l'età hanno pensato che potesse essere più grave. Fortunatamente non è in pericolo di vita, anche se se la caverà con diversi giorni di prognosi.