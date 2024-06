video suggerito

Angela Zota, 19 anni, scomparsa a Tivoli: l’appello e le ricerche Angela Zota, 19 anni, si è allontanata da Tivoli per recarsi a lavoro nella Capitale con il bus Cotral ma non è mai arrivata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Angela Zota, 19 anni, è scomparsa dallo scorso 10 giugno. Stando a quanto si apprende la ragazza, residente a Tivoli e di nazionalità romena, ha preso un autobus per andare a lavoro a Roma, ma non è mai arrivata. I familiari hanno presentato una denuncia alle forze dell'ordine.

L'appello dell'associazione Penelope Lazio ODV: "Angela Zota si è allontanata da Tivoli per recarsi a lavoro nella Capitale con il bus Cotral ma non è mai arrivata. I familiari sono molto preoccupati. Non parla benissimo l'italiano".

Stando a quanto riportato dall'associazione la ragazza è alta 1,73, ha i capelli rossi, lisci e lunghi e i suoi occhi sono celesti. Al momento della scomparsa indossava jeans chiari, maglietta nero, giubbotto nero e aveva con sé una piccola borsetta nera. Ai piedi indossava un paio di scarpe bianche.

Chiunque abbia visto Angela o abbia informazioni sul suo conto può contattare il numero unico per le emergenze 112 o chiamare Pronto Penelope al numero 339.6514799.