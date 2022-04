Ancora un incidente sulla Colombo: frontale tra due auto, ferita una persona Due macchine si sono scontrate su via Cristoforo Colombo, all’incrocio con via Wolf Ferrari. Un ferito in ospedale.

Grave incidente questa mattina su via Cristoforo Colombo a Roma. Due macchine si sono scontrate frontalmente alle 11 del mattino all'incrocio con via Wolf Ferrari. Una persona è rimasta ferita e portata in ospedale al Grassi per le cure del caso. Sul posto, oltre al personale del 118, anche i carabinieri e gli agenti di Polizia locale di Roma Capitale. L'incidente ha congestionato il traffico nella zona per tutta la mattina. Le forze dell'ordine, infatti, hanno chiuso il tratto di strada tra Infernetto e Casal Palocco per i rilievi del caso e accertare le cause dell'incidente. Entrambi i conducenti hanno dichiarato di essere passati con il verde.

Incidente sulla Colombo, morta Ludovica Bargellini

Quello avvenuto questa mattina è il secondo incidente in poche ore su via Cristoforo Colombo. Poco dopo l'una di questa notte una ragazza di 35 anni è morta all'incrocio di via Grotta Perfetta, dopo essersi scontrata contro un muro a bordo della sua auto. La vittima è l'attrice Ludovica Bargellini, nota per aver lavorato insieme a Paolo Sorrentino in The Young Pope. La ragazza si è schiantata contro un muro dopo aver perso il controllo della sua auto su via Cristoforo Colombo. Estratta dalle lamiere della macchina dai Vigili del Fuoco, è stata trasportata d'urgenza al Policlinico di Tor Vergata, ma il suo cuore ha smesso di battere poco dopo l'arrivo in ospedale. Da accertare le cause dell'incidente, con i rilievi affidati agli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Una delle ipotesi è che la ragazza abbia avuto un colpo di sonno mentre era alla guida, e per questo abbia perso il controllo della macchina.