Chi era Ludovica Bargellini, l’attrice morta nell’incidente sulla Colombo ha lavorato con Sorrentino Ludovica Bargellini è l’attrice di 35 anni morta questa notte in un incidente stradale a Roma. La giovane è deceduta a via Cristoforo Colombo dopo aver perso il controllo dell’auto.

A cura di Natascia Grbic

Non ce l'ha fatta Ludovica Bargellini, la giovane morta questa notte in un incidente tra via Cristoforo Colombo e via di Grotta Perfetta a Roma, nel quartiere della Montagnola. Dalle prime informazioni sembra che si tratti di un incidente autonomo, causato forse da un colpo di sonno. La giovane è morta poco dopo essere arrivata in ospedale a causa delle ferite riportate nello schianto.

La macchina di Ludovica distrutta dopo l’incidente

Chi era Ludovica Bargellini

Trentacinque anni, nata a Pistoia ma residente da tempo nella capitale, aveva studiato Costume al Centro Centro sperimentale di cinematografia, per poi approdare al Teatro Azione, sempre a Roma. Dopodiché si è specializzata alla scuola di recitazione ‘Jenny Tamburi', che l'ha lanciata nel mondo della televisione e del cinema. Tra le sue apparizioni più importanti, quella in ‘The Young Pope', di Paolo Sorrentino. Ludovica Bargellini ha partecipato anche a diversi lungometraggi, tra cui ‘Non c'è tempo per gli eroi', ‘Dylan Dog vittima degli eventi' e ‘Palato Assoluto'.

La dinamica dell'incidente a via Cristoforo Colombo

Ludovica Bargellini è morta questa notte a Roma in seguito a un grave incidente stradale, sul quale indagano gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale. Dalle prime informazioni, sembra che si tratti di un incidente autonomo e che non siano coinvolte altre vetture. Forse alla base dell'incidente un colpo di sonno che ha fatto perdere il controllo della macchina a Ludovica, andatasi a schiantare contro un muro. Per estrarla dalle lamiere dell'auto c'è voluto l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno dovuto utilizzare divaricatore e cesoie. Affidata alle cure del 118, che l'ha portata immediatamente al Policlinico di Tor Vergata, è morta poco dopo essere arrivata in ospedale. Troppo gravi le ferite riportate nello schianto: nonostante il tentativo disperato dei medici di salvarle la vita, non c'è stato nulla da fare.