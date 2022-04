Incastrata tra le lamiere dell’auto dopo incidente sulla Colombo: morta una donna di 35 anni La giovane è stata trasportata d’urgenza al Policlinico Tor Vergata in codice rosso, dove è morta poco dopo. L’incidente è avvenuto tra via Cristoforo Colombo e via di Grotta Perfetta.

A cura di Natascia Grbic

Grave incidente questa notte a Roma, in zona Eur. Una donna a bordo di un'auto è rimasta coinvolta in un sinistro avvenuto verso l'1.20 in via Cristoforo Colombo all'incrocio con via di Grotta Perfetta: estratta dalle lamiere dell'auto dai Vigili del Fuoco, è stata trasportata d'urgenza al Policlinico Tor Vergata in codice rosso. Poco dopo l'arrivo in ospedale però, è deceduta a causa della gravità delle lesioni riportate. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, anche i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Saranno i caschi bianchi ad accertare cos'è accaduto dopo che avranno terminato i rilievi tecnici del caso. Secondo le prime informazioni, ma il condizionale è d'obbligo in questa prima fase, si tratterebbe di un incidente autonomo.

Scontro tra due auto a Prati, un ferito grave in ospedale

Quello avvenuto stanotte su via Cristoforo Colombo, una strada molto trafficata e sulla quale si verificano numerosi sinistri, non è stato l'unico incidente avvenuto questa notte. Un'ora dopo due macchine si sono scontrate a piazzale Clodio, una delle due è rimasta completamente distrutta nell'impatto. Anche in questo caso sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per estrarre uno dei feriti dalle lamiere. La persona alla guida del veicolo che si è accartocciato è quella che ha avuto la peggio, ed è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale in codice rosso. Non è noto se sia in pericolo di vita o meno. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi del caso. Al vaglio le cause del sinistro ed eventuali responsabilità dell'incidente, ancora da verificare ed accertare.