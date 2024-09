Traffico in tilt sull’A1 dopo incidente mortale: le auto percorrono l’autostrada contromano Tragedia sfiorata sull’A1 dopo un incidente mortale. Alcune auto incolonnate hanno fatto retromarcia e percorso alcuni chilometri di autostrada contromano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

39 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le immagini delle auto incolonnate e contromano (Frame dal video di Welcome to Favelas)

Tragedia sfiorata sull'A1, dove alcune auto hanno percorso diversi chilometri di autostrada contromano. Ad immortalare le immagini sono stati gli automobilisti di passaggio, i video sono comparsi sulla pagina Instagram Welcome to Favelas. La mattina presto di ieri, domenica 22 settembre, c'è stato un incidente mortale all'altezza della diramazione Roma Nord in direzione Fiano Romano. Uno scontro che ha visto coinvolte due automobili, il bilancio è stato di un morto e un ferito. A seguito del sinistro il traffico è stato interrotto e si sono formate lunghe code, per agevolare le operazioni di soccorso e per permetere alle forze dell'ordine di svolgere i rilievi in sicurezza.

Auto contromano sull'A1

Alcuni automobilisti incolonnati hanno fatto retromarcia e percorso l'autostrada nella direzione opposta. Una manovra pericolosa, che sarebbe potuta costare un'altra tragedia. Nel video si vede come l'autostrada sia diventata praticamente da tre corsie per senso di marcia a sei, con le vetture che viaggiano lungo la stessa direzione per alcuni chilometri. Fortunatamente non ci sono stati morti o feriti. Ad essere rimasto temporaneamente chiuso è stato il tratto compreso tra Settebagni e Castelnuovo di Porto in direzione della A1 Milano-Napoli.

L'incidente mortale di ieri sull'A1

La vittima dell'incidente stradale che si è verificato ieri sull'A1 è un uomo di settantaquattro anni, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare ed è deceduto praticamente sul colpo a causa delle gravi ferite e traumi riportati. Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, che sono intervenuti con una squadra insieme al personale sanitario, giunto con diversi mezzi di soccorso. I pompieri hanno estratto le persone coinvolte nel sinistro dalle lamiere. La persona rimasta ferita invece è stata affidata alle cure dei paramedici, che l'hanno trasportata in ospedale, ma al momento non si conoscono le sue esatte condizioni di salute. La salma della vittima è stata trasferita in obitorio.