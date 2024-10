video suggerito

Tragico incidente ad Ariccia, fa retromarcia ed investe la moglie: morta una 66enne Stava facendo retromarcia quando, involontariamente, ha colpito la moglie che si trovava ancora in strada: trasportata in ospedale, è morta poco dopo.

A cura di Beatrice Tominic

Terribile incidente nel pomeriggio di ieri, giovedì 3 ottobre 2024, alle porte della capitale, su Castelli Romani: un settantatreenne che stava facendo marcia indietro ha inavvertitamente urtato la moglie, che si trovava ancora in strada, investendola. Per la donna, di circa 66 anni, sono scattati immediatamente i soccorsi. Ma non c'è stato niente da fare: una volta arrivata in ospedale è morta.

Terribile incidente ad Ariccia: cosa è successo

Secondo quanto riportato da alcune testati locali, i due coniugi erano andati a trovare la figlia e il genero e stavano per ripartire, nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 3 ottobre 2024. L'uomo era già seduto al posto di guida della sua auto, una Ford Fiesta, la moglie doveva ancora salire a bordo. Ma quando il marito si è messo a fare retromarcia ha urtato la donna, investendola involontariamente. La donna ha urlato, l'uomo è rimasto sotto shock.

L'arrivo dei soccorsi

L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto, non appena sentite le urla della donna, sono arrivati per primi i familiari e i residenti della zona, il comprensorio di Monte Gentile. In breve tempo hanno raggiunto il luogo dell'incidente anche gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 arrivato con l'ambulanza. I soccorritori hanno trasportato la donna d'urgenza all'ospedale dei Castelli. Ma per lei non c'è stato niente da fare: è morta poco dopo essere arrivata nella struttura sanitaria.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Ariccia per svolgere i rilievi del caso. L'automobile è poi stata portata al deposito giudiziario di Albano, dove si trova sotto sequestro.