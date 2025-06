video suggerito

Chi era Giulia Attenne, la 22enne morta in un incidente sul Lungotevere in moto con il fidanzato La ventiduenne Giulia Attenne era sulla moto insieme al fidanzato Gabriele quando è stata colpita da un furgone sul lungotevere Flaminio. È deceduta sul colpo nonostante portasse il casco, il fidanzato invece è in codice rosso al Gemelli.

A cura di Enza Savarese

Giulia Attene e il fidanzato Gabriele foto Instagram

Si chiamava Giulia Attenne, la ventiduenne romana morta sul colpo dopo un incidente fatale sul lungotevere Flaminio, ieri giovedì 19 giugno. A bordo con lei sulla moto colpita da un furgone c'era il fidanzato Gabriele di 23 anni, ora ricoverato in prognosi riservata al Policlinico Gemelli.

Si indaga sulle dinamiche del sinistro mortale, il ventottenne alla guida del furgone è risultato negativo ai test tossicologici.

Scontro tra scooter e moto sul lungotevere Flaminio: chi era Giulia Attenne

Nata e cresciuta a Roma, Giulia a 22 anni faceva di professione la parrucchiera. Giovedì mattina si trovava in moto con il fidanzato alla guida della sua Yamaha X-Max. Secondo una prima ricostruzione il sinistro sarebbe avvenuto tra ponte Duca d'Aosta e piazza Gentile Fabriano, qui la moto in una svolta è stata raggiunta in pieno da un furgoncino Volkswagen Caddy.

Nell'impatto sia Giulia che Gabriele sono caduti violentemente al suolo. All'arrivo del 118 i soccorsi hanno potuto solo constatare il decesso ragazza, il cui colpo le è stato fatale nonostante indossasse il casco. Sopravvissuto seppur in condizioni critiche il ventitreenne a guida dello scooter che è stato portato in codice rosso all'ospedale Gemelli di Roma.

Incidente mortale: i rilievi e i test tossicologici

I vigili urbani intanto hanno eseguito i rilievi sul luogo dell'incidente. Si indaga su una possibile invasione di corsia da parte del furgone. Una tesi che verrà confermata o smentita tramite anche le immagini di videosorveglianza nella zona.

Intanto anche il ventottenne alla guida del furgone è stato portato in ospedale per tutti gli accertamenti, tra questi anche i test di alcool e droga che sono risultati negativi.