Amar Kudin morto nell'incidente tra volanti, due colleghi indagati per omicidio stradale e lesioni Oggi via dei Monfortani in cui c'è stato l'incidente tra volanti nel quale è morto il poliziotto Amar Kudin è chiusa per un sopralluogo dei consulenti della Procura. I due colleghi alla guida sono indagati per omicidio stradale e lesioni.

A cura di Alessia Rabbai

I due agenti della Polizia di Stato alla guida delle volanti che si sono scontrate nell'incidente in cui è morto il poliziotto trentaduenne Amar Kudin sono indagati per omicidio stradale e lesioni. Si tratta di un agente uomo e di una donna, la loro posizione è al vaglio della Procura della Repubblica. Il tratto di via dei Monfortani in zona Torrevecchia a Roma dove la mattina presto di lunedì 18 novembre è avvenuto il terribile incidente oggi resterà chiuso al traffico. Ciò è necessario per permettere agli investigatori di svolgere un sopralluogo utile alle indagini. Amar Kudin prestava servizio al Commissariato di Primavalle.

Sopralluogo dei consulenti nominati dalla Procura

Come riporta La Repubblica i rilievi di oggi servono per raccogliere elementi utili a far luce sulle responsabilità a carico degli agenti che la mattina in cui Amar Kudin è morto sul colpo nell'incidente si trovavano alla alla guida delle sue volanti. A svolgerli saranno i consulenti nominati dalla Procura e riguarderanno tra gli altri aspetti la visibilità dell’incrocio e il semaforo. Gli investigatori passeranno al vaglio anche i video registrati dalle dashcam delle vetture, ossia una piccola videocamera, e i dati delle centraline degli airbag. Tutti questi elementi serviranno per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto ed accertare le responsabilità dei due conducenti.

L'incidente tra volanti in cui è morto Amar Kudin: cosa sappiamo finora

Dell'incidente in via dei Monfortani a Torrevecchia in cui è morto il poliziotto e rugbista trentaduenne Amar Kudin finora sappiamo che viaggiava come passeggero all'interno di una delle due volanti della Polizia di Stato, che si sono scontrate tra via dell'Acquedotto del Peschiera e via dei Monfortani verso le ore 5.

L'ipotesi al momento è che la vettura che si recava a sedare a una rissa si sia scontrata con quella di altri colleghi nella quale stava Kudin, che trasportava una persona sottoposta a fermo sospettata di furto.

Oltre alla vittima dell'incidente, Amar Kudin, sono rimaste ferite quattro persone, tra le quali tre poliziotti. Si tratta di una conducente, trasportata all'ospedale San Camillo, un conducente trasferito al Santo Spirito e un passeggero al San Filippo Neri. Ferito anche l'uomo fermato, trasportato al Policlinico Agostino Gemelli.