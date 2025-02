Allerta meteo gialla nel Lazio, domani attesi temporali anche a Roma

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Allerta meteo gialla nel Lazio per domani, giovedì 13 febbraio 2025. La direzione emergenza, protezione civile e numero unico 112 della Regione Lazio ha emesso un'allerta maltempo valida per le prime ore della mattinata e per le successive 18-24 ore.

In particolare si prevedono sul Lazio "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori centro-settentrionali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati".

Per quanto riguarda la città di Roma, attese piogge soprattutto nel corso della mattinata. Anche nel corso della giornata di dopodomani, venerdì 14 febbraio, previsto maltempo, con precipitazioni diffuse lungo tutto l'arco della giornata. Il meteo dovrebbe migliorare gradualmente nel corso del fine settimana. Domenica, almeno per il momento, è previsto sole lungo tutto l'arco della giornata. Ancora incerta, per ora, l'evoluzione del meteo nella giornata di sabato.

"Il flusso di correnti umide occidentali che da giorni attraversa l'Italia portando nubi e qualche pioggia al Nord e localmente al Centro proseguirà anche nella giornata di giovedì, in attesa di un radicale cambiamento. Dalle latitudini nord europee si preparerà ad entrare in azione un impulso di aria fredda in discesa verso il Mediterraneo centrale e l'Italia. Si tratterà della perturbazione di San Valentino, visto che irromperà sulle nostre regioni proprio nella giornata di venerdì 14 febbraio, ma con i primi effetti che cominceranno ad avvertirsi già nella serata di giovedì a partire dal Nordest, spiegano gli esperti del sito 3bMeteo.

"Venerdì il fronte impegnerà soprattutto il Nordest e il Centro Italia con una fase di crescente instabilità e con un calo delle temperature che permetterà alla neve di abbassarsi di quota, fino in collina o localmente al di sotto. Tra il pomeriggio e la sera gli effetti della perturbazione raggiungeranno anche il basso Tirreno, dove il tempo tenderà a peggiorare", sottolineano ancora i meteorologi.