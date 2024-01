Allerta meteo gialla a Roma e Lazio 19 e 20 gennaio 2024: venti forti e mareggiate, le zone a rischio Allerta meteo per venti da forti a burrasca, con rischio di mareggiate nelle coste esposte da stasera e per le prossime 18-24. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio a partire dalla serata di oggi, venerdì 19 gennaio 2024 e domani, sabato 20 gennaio 2024. Condizioni meteo e temperature a rischio per le prossime 18- 24 ore. In particolar modo, nella regione Lazio, si prevedono venti da forti a burrasca con pericolo di mareggiate lungo le coste. Il bollettino di allerta, come di consueto, è stato diffuso dal dipartimento della protezione civile regionale.

Le zone a rischio

Come viene precisato nella comunicazione inviata dalla Protezione Civile, i venti da forti a burrasca sono previsti soprattutto nei settori nord orientali, sull'alto Appenino. Non sono esenti dall'allerta le zone ad occidente: si attendono mareggiate lungo le coste esposte. Condizioni avverse si attendono soprattutto nelle zone di allerta A, B e C, cioè quella dei Bacini Costieri Nord, i Bacini del Medio Tevere e, infine, quella dell'Appennino di Rieti.

Le previsioni meteo di sabato 20 gennaio

Cielo sereno al nord, pioggia al sud. Appare spaccata in due secondo le previsioni sabato 20 gennaio 2023 la regione Lazio: da una parte il bel tempo, con cielo limpido e sole. Dall'altra, invece, continuano le precipitazioni iniziate nei giorni scorsi. Rispetto agli ultimi giorni, però, le temperature sono in calo. La minima, intorno allo zero, è attesa nella provincia di Rieti dove si attende anche la massima più bassa, insieme a quella di Viterbo, di 6 gradi centigradi. La massima regionale, invece, si tocca a Latina. Il capoluogo pontino è la provincia più calda, dove il termometro oscilla fra i 7 e i 13 gradi. Nella capitale, invece, le piogge terminano nella prima fase della mattinata: qui il termometro oscilla fra i 6 e gli 11 gradi.