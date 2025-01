Allerta maltempo gialla a Roma e nel Lazio per domani: a che ora sono previsti i temporali

video suggerito

La Protezione Civile del Lazio ha diramato un'allerta meteo gialla per maltempo valida per la giornata di domani, sabato 11 gennaio 2025. Le precipitazioni, si legge nel bollettino, sono attese a partire dal pomeriggio di domani a Roma e in provincia, nella provincia di Latina e in quella di Frosinone. Non è prevista allerta meteo, invece, nel Reatino e in provincia di Viterbo, dove sono attesi possibili isolati rovesci. Le temperature nella Capitale saranno comprese tra 10 e 14 gradi.

Come abbiamo scritto, domani arriverà sul Lazio una perturbazione che porterà forti precipitazioni, ma il crollo delle temperature è previsto soltanto a partire dalla notte di domenica. Lunedì mattina le minime scenderanno anche nella Capitale fino a 2/3 gradi e il picco di questa ondata di freddo si avrà tra martedì e mercoledì. Per l'inizio della prossima settimana, tuttavia, non sono previste precipitazioni. Nel weekend, quindi, si avranno nevicate soltanto sulle zone montuose del Lazio e, nonostante il crollo delle temperature, non dovrebbero verificarsi nevicate in zone collinari o in pianure. Nelle prossime ore i meteorologi potranno confermare queste ipotesi.