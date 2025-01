video suggerito

Freddo e gelo nel Lazio, neve prevista anche in pianura: quando e dove potrebbe cadere vicino Roma

A cura di Enrico Tata

È in arrivo una forte ondata di maltempo che porterà precipitazioni a Roma e nel Lazio soprattutto nella giornata di domani, sabato 11 gennaio. Gli effetti sul termometro, tuttavia, si vedranno a partire da domenica e in particolare all'inizio della prossima settimana, tra lunedì e mercoledì. In quei giorni le temperature minime saranno vicine allo zero anche in pianura e le massime non saliranno sopra i 7/9 gradi nelle ore più calde.

Come anticipato, però, le precipitazioni sono attese soprattutto nella giornata di sabato e tra sabato e domenica, quando le temperature non saranno ancora precipitate del tutto. A Roma, per esempio, la minima prevista nella notte tra sabato e domenica è intorno ai 6 gradi. La neve cadrà sicuramente sui rilievi montuosi, per esempio sul Terminillo, con le minime attese intorno ai meno 4, che diventeranno meno 10 all'inizio della prossima settimana.

Tra lunedì e mercoledì a Roma le minime arriveranno a toccare 2/3 gradi e in collina si avvicineranno a quota zero. Tuttavia in quei giorni per il momento i meteorologi non prevedono precipitazioni, ma notizie più sicure in tal senso arriveranno nelle prossime ore.

Secondo il direttore del sito IlMeteo.it, Antonio Sanò, la perturbazione arriverà in Italia nella giornata di sabato: "Le precipitazioni aggireranno le Alpi ed entreranno sia dalla Porta del Rodano sia dalla Porta della Bora: l’incontro dell’aria fredda con l’aria calda preesistente genererà piogge anche intense dalla Sardegna verso Lazio, Campania e resto delle regioni centrali; il peggioramento poi investirà nella seconda parte del sabato anche gli altri settori meridionali".

Il crollo termico, come abbiamo anticipato, arriverà domenica notte: "Si prevedono cali anche di 10°C specie al Centro-Sud con forte maltempo sulle regioni meridionali dove potrebbe nevicare fino a quote di bassa collina".