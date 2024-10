video suggerito

Allerta a Roma 7 ottobre: Ghetto blindato per l'anniversario del primo attacco di Hamas ad Israele Rafforzati i dispositivi di sicurezza nella zona del Ghetto e della Sinagoga a Roma e in prossimità di tutti gli obiettivi sensibili in Italia il 7 ottobre, anniversario del primo attacco di Hamas contro Israele. Oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà alle celebrazioni dell'ambasciata d'Israele.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Allerta a Roma oggi, lunedì 7 ottobre, data in cui ricorre l'anniversario del primo attacco di Hamas ad Israele, con 1200 morti. Per la giornata sono rafforzati i dispositivi di sicurezza non solo nella zona del Ghetto e della Sinagoga nella Capitale, ma anche in prossimità di tutti gli obiettivi sensibili in Italia. Oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a partire dalle ore 11 parteciperà alle celebrazioni organizzate dall'ambasciata d'Israele.

Sabato a Piazzale Ostiense c'è stata la manifestazione a sostegno della Palestina, che ha visto una Roma blindata. I manifestanti sono scesi in strada "per chiedere la fine dei bombardamenti". Quella inziata oggi è una settimana che vedrà lo svolgersi di vari momenti oltre alla manifestazione di sabato scorso e alla commemorazione di stamattina, che interesseranno l'ordine pubblico.

Stasera altro presidio delle forze dell'ordine per la veglia organizzata dall'associazione Pace in Medio Oriente e dalla Sinistra per Israele alle 20,30 al parco Rabin ai Parioli per chiedere la liberazione degli ostaggi. Martedì alle 17 è in programma il corteo della mobilitazione studentesca della Sapienza, che hanno come obiettivo protestare contro "Cybertech Europe 2024" per chiedere al Governo lo stop da parte dell'Italia dell'invio di armi ad Israele. Sabato prossimo, a distanza di una settimana, ci sarà un altro corteo a Piazzale Ostiense.

Allerta sicurezza a Roma, controlli e strade chiuse

A Roma oggi l'allerta sicurezza è alta, le forze dell'ordine tra polizia di Stato, carabinieri e polizia locale di Roma Capitale già a partire da ieri sera hanno presidiato l'area del Ghetto ebraico, impegnati nei controlli e continueranno a farlo per l'intera giornata, fino al termine dello svolgimento delle celebrazioni. Per l'occasione sono stati rimossi cassonetti, auto e transenne, e sono in programma chiusure temporanee delle strade durante il passaggio dei cortei delle auto dei rappresentati politici che prenderanno parte alla cerimonia.

La manifestazione pro Pal a Piazzale Ostiense

Sabato scorso 5 ottobre a Piazzale Ostiense si è svolta la manifestazione non autorizzata pro Pal, che ha visto la partecipazione di almeno 6mila persone. Una protesta contro la guerra in corso a Gaza da un anno e in Libano da alcune settimane. C'è stato un gran dispiegamento di forze dell'ordine, la questura di Roma ha messo in campo un dispostivo rafforzato, per far fronte ad eventuali disordini.

Dopo una trattativa durata più di un'ora, è arrivato l'ok per un piccolo corteo simbolico, al termine del quale le associazioni palestinesi hanno dichiarata finita la manifestazione. Poco dopo la testa del corteo è stata presa dai collettivi degli studenti e sono scoppiati gli scontri con le forze dell'ordine. I manifestanti hanno lanciato petardi, estintori e bombe carta, la polizia ha risposto prima con con i lacrimogeni e gli idranti, poi con le cariche, ci sono stati diversi feriti e fermi.