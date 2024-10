video suggerito

Manifestazione Palestina a Roma: 1.600 persone controllate e 19 portate in Questura Una Roma blindata è quella che si prepara al presidio per la Palestina di oggi: camionette della polizia circondano piazzale Ostiense, scattati fermi e controlli della polizia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

A qualche ora dall'appuntamento per la manifestazione pro Palestina a Roma, previsto alle 14 a Piramide, nella capitale sono già scattati i controlli. Il centro città è blindato, molte le camionette arrivate a chiudere piazzale Ostiense (come quelle nella foto in basso, schierate all'incrocio con via Marmorata). Fino ad ora sono circa 1600 le persone controllare, mentre 19 sono state portate in questura per valutare la loro posizione: rischiano il foglio di via.

Le camionette in piazzale Ostiense all'incrocio con via Marmorata.

Nella mattina, a dieci giorni dal divieto del corteo, la Questura di Roma ha autorizzato un presidio statico: lo scopo degli agenti è ora quello di garantire che i partecipanti non si muovano da piazzale Ostiense. Per entrare in piazza, invece, sono stati attivati filtri e controlli.

Nel frattempo ulteriori controlli sono scattati anche in altre zone lontane dalla piazza dove potrebbero concentrarsi i manifestanti. Controlli nel quartiere di San Lorenzo e nei pressi dei principali snodi, come alla stazione Tiburtina. Altri agenti, invece, si trovano nei posti di blocco in autostrada per controllare i veicoli in entrata a Roma, pullman compresi.

È quello che sta succedendo, ad esempio, a Fiano Romano dove gli agenti stanno perquisendo e chiedendo documenti alle persone dirette verso Roma, in pullman, come denunciano sui social alcuni attivisti. Non sono pochi i partecipanti che stanno raggiungendo la capitale da altre città. È il caso, ad esempio, di sei giovani arrivati da Napoli e fermati per accertamenti.

Piazzale Ostiense prima dell'inizio della manifestazione.

Manifestazione per la Palestina a Roma

Come annunciato dalla Questura, nella giornata di oggi sono almeno 1500 gli agenti coinvolti per garantire la sicurezza nel corso di tutta la manifestazione. "Ci aspettiamo senso di responsabilità ", ha dichiarato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.

Non si hanno ancora stime precise sulla partecipazione di oggi: nel frattempo c'è chi ha già garantito la propria presenza, come gli studenti università e delle superiori, che hanno iniziato a mobilitarsi già ieri pomeriggio.

Articolo in aggiornamento