Albero cade ad Ostia Lido: pino marittimo precipita contro la facciata di un palazzo Ennesimo albero caduto nel territorio di Roma, stavolta ad Ostia: un pino marittimo nella notte si è adagiato sulla facciata di un palazzo. Nessun ferito.

A cura di Alessia Rabbai

Un albero è caduto in via Capo Palinuro ad Ostia Lido, sul litorale romano. Si tratta di un grosso pino marittimo, che è precipitato intorno all'una e mezza di notte, finendo con la chioma contro un palazzo all'altezza del civico 2. Il crollo della pianta, l'ennesimo nel territorio della Capitale, si è verificato mercoledì 26 luglio. Fortunatamente non ci sono feriti. Come mostrano le immagini dei vigili del fuoco il pino è caduto, ma la presenza dell'edificio ha impedito che si schiantasse al suolo. È invece finito contro la facciata della palazzina di quattro piani, senza provocare danni seri.

A dare l'allarme sono stati i residenti, svegliati di soprassalto. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 e alla Sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco sul posto sono intervenute la squadra del distaccamento Eur (11/A) con in supporto l’autoscala (AS/22). I pompieri hanno tagliato rami e fusto e messo in sicurezza l'area circostante per scongiurare incidenti o conseguenze ben più gravi.

Ieri sul Lungotevere Tor di Nona due rami hanno ferito due donne

Solo ieri tra Roma e provincia i vigili del fuoco hanno lavorato su oltre trenta interventi per rami e alberi caduti nel territorio tra Roma e provincia. Inoltre sono stati impegnati in una cinquantina di operazioni per lo spegnimento di incendi di sterpaglie, bosco e colture. Nel pomeriggio due grossi rami di un platano sono caduti su dieci auto nei pressi di Castel Sant'Angelo sul Lungotevere Tor di Nona nel pieno centro di Roma e hanno ferito due donne, che erano in macchina e hanno avuto bisogno di cure mediche. Qualche giorno fa invece a Piazza Venezia sono crollati due pini a pochi passi dal Campidoglio, ma fortunatamente non ci sono stati feriti.