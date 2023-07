Paura a piazza Venezia, due pini crollano a pochi passi dal Campidoglio Due pini sono caduti questa mattina a piazza Venezia, a pochi passi da piazza del Campidoglio: fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita.

A cura di Beatrice Tominic

È successo nella mattina di oggi, giovedì 13 luglio 2023, a piazza Venezia, davanti all'imponente struttura dell'Altare della Patria. Qui, a piazza san Marco, a due passi dal Campidoglio, sono crollati due pini. La paura è stata tanta: gli alberi, dai tronchi lunghi, sono crollati lungo la strada circostante, fra le automobili che passavano, il capolinea con gli autobus fermi in attesa della partenza e i turisti pronti per una nuova giornata alla scoperta delle bellezze della città eterna. L'area, all'interno della quale si trovano alcune panchine, è spesso utilizzata dai viaggiatori e dalle viaggiatrici che vogliono rinfrescarsi all'ombra prima di ricominciare il tour nella capitale.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e, in breve tempo, sono arrivati anche il sindaco Roberto Gualtieri e l'assessore all'Ambiente del I Municipio, nel quale rientra piazza Venezia, Stefano Marin.

Perché sono caduti due pini a piazza Venezia

Come si nota dalle immagini, le radici, uscite ormai dal terreno, appaiono secche. La mancanza di piogge e il grande caldo non sta aiutando le piante. Il crollo dei due alberi a piazza Venezia, però, non è l'unico di questi giorni: nella notte un grande ramo è caduto in via Ostiense. Il giorno prima un altro era crollato nel quartiere Parioli.

Crolla un pino in via Ostiense: strada chiusa

Già questa notte un ramo era crollato lungo la strada: è successo in via Ostiense stanotte. La strada è poi stata chiusa questa mattina, verso le ore 4.30, a causa di un incidente autonomo. Un'automobile si è scontrata contro un palo della luce. Sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno temporaneamente chiuso il tratto di strada all'altezza di ponte Settimia Spizzichino in direzione di piazzale Ostiense, rallentando il traffico nella zona.

I precedenti

Non solo il caldo fra le cause: all'inizio della stagione primaverile, lo scorso 25 aprile, era crollato un altro pino in via Ostiense, proprio davanti alla sede di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Tre. "Lo abbiamo visto crollare – hanno raccontato alcuni studenti dell'ateneo che si trovavano in un bar poco distante per fare colazione – Se fosse successo in un giorno qualsiasi, sarebbe potuta essere una strage".

Due anni fa, invece, un evento simile era avvenuto proprio a piazza Venezia: era il 2020 quando un altro pino è crollato nella stessa area. In quella circostanza, però, il pino atterrò su un'automobile, ferendo una donna di 51 anni che si trovava a bordo.