video suggerito

Gravissimo dopo un pugno al volto dietro la Stazione Termini: preso l’aggressore Per la violenta aggressione avvenuta in via Gioberti, a due passi dalla Stazione Termini, gli agenti della Polizia di Stato hanno fermo un uomo di 42 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

C'è un fermo per la violenta aggressione avvenuta nella serata di ieri, sabato 11 maggio, in via Gioberti, alle spalle della Stazione Termini, dove un uomo di 41 anni è stato selvaggiamente colpito con un violento pugno in pieno volto e ha battuto la testa sull'asfalto: gli agenti del commissariato Viminale della Polizia di Stato, come riporta Il Messaggero, hanno fermato un uomo, si tratta di un 42enne, originario della Romania, che sarebbe il responsabile dell'aggressione ai danni del malcapitato.

Subito dopo l'accaduto sono scattate le indagini dei poliziotti. Grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza della zona, gli agenti sono riusciti a risalire all'identità del 42enne, che è stato rintracciato in zona Borghesiana: l'uomo è accusato di lesioni gravi. Ancora da individuare le motivazioni dietro l'aggressione; da quanto si apprende, tra i due uomini potrebbe esserci stato un diverbio prima che il 42enne colpisse violentemente il 41enne con un pugno in pieno volto.

Per quanto riguarda il malcapitato, le forze dell'ordine lo hanno soccorso in via Gioberti, in una pozza di sangue: l'uomo, dopo essere stato colpito in faccia, è caduto e ha battuto la testa al suolo. Soccorso anche dai sanitari del 118, il 41enne è stato trasportato d'urgenza al Policlinico Umberto I, dove è ricoverato in prognosi riservata, in condizioni ritenute molto gravi.