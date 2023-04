Roma Tre, albero si abbatte sulla sede di Giurisprudenza: “Lo abbiamo visto mentre crollava” “Lo abbiamo visto andare giù – ha raccontato a Fanpage.it una studente che stava facendo colazione poco distante – Se fosse successo in un giorno qualsiasi, avrebbe fatto delle vittime”.

A cura di Beatrice Tominic

È accaduto nella tarda mattinata di oggi, martedì 25 aprile, verso le ore 10.2o: davanti al dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Tre un grosso pino è crollato, abbattendosi all'ingresso della facoltà.

Alcuni degli e delle studenti che si erano riuniti al bar di fronte prima di raggiungere il corteo in partenza da Porta San Paolo hanno raccontato di aver visto il pino cadere improvvisamente davanti al dipartimento di Giurisprudenza: "Non tirava neanche vento, era una giornata serena: è accaduto tutto in maniera inaspettata. L'albero è caduto naturalmente, come se avesse le radici consumate – ha raccontato a Fanpage.it Vittoria Podo, studente e senatrice accademica dell'ateneo – Quando abbiamo capito cosa era successo siamo corsi verso il punto in cui è caduto l'albero per vedere se ci fosse qualcuno rimasto incastrato sotto ai rami e al tronco, poi abbiamo immediatamente allertato le autorità".

L'arrivo dei soccorsi: "Poteva essere una tragedia"

Sul posto, per rimuovere l'albero, sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per regolare il traffico, rallentato a causa della presenza del pino.

Leggi anche Dopo l'assemblea, i collettivi decidono di occupare Giurisprudenza a La Sapienza

Fortunatamente al momento del crollo nessuna persona si trovava sotto al pino: "Sarebbe potuto passare chiunque in quel momento – ha continuato a spiegare la studente – Se fosse capitato in un qualsiasi altro giorno, ci sarebbero state decine e decine di studenti in quel punto, riuniti davanti all'ingresso del dipartimento, ai parcheggi dei motorini o semplicemente al bar, oggi chiuso: anche noi ci saremmo fermati a fare colazione lì, se fosse stato aperto ci saremmo trovati l'albero addosso. Avrebbe fatto delle vittime, è caduto letteralmente sul dipartimento, oggi deserto. Se fosse caduto dall'altra parte, invece, avrebbe trovato moto e auto in transito lungo via Ostiense. Abbiamo avuto fortuna, ma ci siamo spaventati tantissimo".

Il pino crollato alla Luiss

Meno di dieci giorni fa, un altro pino è crollato all'interno del campus dell'università Luiss. In quell'occasione, però, l'ateneo era aperto ed è stata sfiorata la tragedia: molti e molte studenti si trovavano all'interno dell'università, ma anche in quel caso non sono stati registrati feriti, soltanto qualche scooter danneggiato.