Rapina in casa a San Giovanni: ladri provano a imbavagliarla, lei si salva mordendogli un dito Rapina in casa in un appartamento di via Amiterno, a pochi passi da piazza San Giovanni, pieno centro di Roma. Intorno alle 21 di ieri i ladri hanno smurato una grata e sono entrati all'interno dell'abitazione. Poi hanno provato a imbavagliare la padrona di casa.

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio

Via Amiterno, a pochi passi da piazza San Giovanni, pieno centro di Roma. Alle 21 di ieri due ladri smurano la grata di una porta finestra di un appartamento al piano terra ed entrano in casa. All'interno c'è una signora, che vede i due malviventi e prova a dare l'allarme. Loro tentano di imbavagliarla per non farla gridare, ma la padrona di casa riesce a mordere il dito di uno dei rapinatori e urla per richiamare l'attenzione dei vicini. I ladri scappano con il bottino, alcuni monili in oro dal valore ancora da quantificare.

Stando a quanto si apprende, la signora, una 67enne è in buone condizioni di salute, nonostante i minuti di terrore che ha vissuto. Il fatto che la donna fosse in casa, infatti, non ha fatto desistere i ladri che, come se niente fosse, hanno rotto la grata di sicurezza e sono entrati all'interno dell'appartamento. Indagini in corso a cura degli uomini del distretto San Giovanni. Sul posto, quando la signora ha dato l'allarme, sono intervenute alcune pattuglie del reparto volanti della questura di Roma. Per il momento, i malviventi non sono ancora stati rintracciati.