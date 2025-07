video suggerito

Resta intrappolato in casa durante l’incendio: vigile urbano si fa strada fra fumo e fuoco e lo salva Tragedia sfiorata sulla Portuense dove, nella giornata di ieri, si è sviluppato un enorme incendio che si è avvicinato pericolosamente alla abitazione. Paura per un uomo rimasto intrappolato in casa, salvato dai caschi bianchi. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L’agente della Polizia Locale di Roma Capitale.

Si contano ancora i danni lasciati dai vasti incendi che si sono sviluppati ieri, mercoledì 9 luglio 2025, fra i territori della capitale e quelli del comune di Fiumicino, all'altezza di via Boccea all'incrocio con via dell'Arrone da una parte e sulla via Portuense nel versante più a sud. È proprio in questa zona, dove per permettere i soccorsi e a causa delle fiamme sono stati bloccati i treni e i collegamenti con la complanare A91, che l'impegno degli agenti della Polizia Locale di Roma capitale è riuscito ad evitare la tragedia.

Un uomo, verso le ore 17 di ieri, è rimasto bloccato nella sua abitazione a causa del fumo e delle fiamme che circondavano la casa. Era completamente intrappolato nell'immobile, non riusciva a farsi strada nell'incendio che ha interessato la zona di Parco Leonardo. In suo aiuto, per salvarlo e soccorrerlo, è arrivato un agente dei caschi bianchi della Polizia Locale di Roma Capitale.

L'intervento di salvataggio a Parco Leonardo

Come anticipato, l'allarme è scattato alle ore 17, poco dopo che un vasto incendio si è sviluppato nella zona di via Portuense, in direzione di Fiumicino, all’altezza della Fiera di Roma. Come altri suoi colleghi, un agente dell'XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale stava intervenendo per svolgere i servizi di viabilità e messa in sicurezza dell’area.

A un certo punto, però, si è accorto che una casa in muratura poco distante rischiava di essere coinvolta dalle fiamme e si è subito avvicinato per verificare se all’interno dell'immobile ci fossero persone. Al suo interno è riuscito a individuare un uomo che chiedeva aiuto.

L'operazione di salvataggio: agente entra nella casa avvolta dalle fiamme e salva un 50enne

Una volta individuato l'uomo rimasto intrappolato in casa, l'agente non ci ha pensato due volte e si è fatto strada verso l'abitazione, ormai circondata da fumo intenso e con le fiamme quasi a ridosso delle mura. Ha mantenuto la calma nonostante le condizioni estreme in cui è stato costretto ad agire e, con il supporto di altri colleghi, è riuscito a raggiungere l'uomo, un cinquantenne, e a metterlo in salvo. A parte il forte spavento, fortunatamente non ha riportato ferite.