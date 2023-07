Lungovere Tor di Nona, crollano due grossi rami: ferite 2 donne, 10 auto danneggiate Tragedia sfiorata sul lungotevere Tor di Nona dove due persone sono rimaste ferite nella caduta di due rami.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Due feriti è il bilancio della caduta dei rami di un albero sul lungotevere Tor di Nona a Roma. È successo nel pomeriggio di oggi, martedì 25 luglio intorno alle ore 15.30. I rami della pianta, un platano, sono precipitati in strada all'altezza di Castel Sant'Angelo al civico 3 nel pieno centro della Capitale, colpendo e danneggiando dieci auto. Un punto molto frequentato dagli automobilisti in transito e da pedoni tra romani e turisti in visita. Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma. Una tragedia sfiorata quella di oggi, si tratta del terzo crollo in città che si è verificato nel giro di pochi giorni. A Piazza Venezia sono crollati due pini a pochi passi dal Campidoglio, ma fortunatamente non ci sono stati feriti.

Ferite due donne che erano in auto

Presenti sul lungotevere Tor di Nona gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno gestito la viabilità, il traffico è stato temporaneamente interrotto per consentire l'intervento. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è intervenuto il personale sanitario, che ha preso in carico le due ferite e le ha trasportati in ospedale. Da quanto si apprende si tratta di due donne, che hanno avuto bisogno di cure mediche: una donna che viaggiava a bordo di un taxi, che è rimasta ferita al volto dai vetri dell’auto e un'altra che era su una Smart.

L'area circostante alla caduta dei rami è stata chiusa al traffico, per agevolare le operazioni di soccorso e consentire ai pompieri la rimozione dei rami caduti dalla carreggiata. Terminato l'intervento, la circolazione è tornata alla normalità nel corso della serata. Sono oltre trenta da stamattina gli interventi dei vigili del fuoco per rami e alberi caduti nel territorio di Roma e provincia, oltre cinquanta quelli per incendi di sterpaglie, bosco e colture.