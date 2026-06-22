Agguato al Quarticciolo, è grave il 40enne accoltellato in via Ostuni: sottoposto a diverse operazioni

Restano gravi le condizioni del 40enne accoltellato nella sera di sabato 20 giugno a Quarticciolo. L’uomo si trova ancora in prognosi riservata al pronto soccorso dell’Umberto I.

Via Ostuni a Quarticciolo, periferia est di Roma

Ancora al pronto soccorso in gravi condizioni. È lo stato in cui versa il 40enne tunisino accoltellato da più persone nella borgata Quarticciolo, nella periferia est di Roma, intorno alle 19.30 di sabato 20 giugno. Trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I, i medici sono intervenuti con diverse operazioni ma la prognosi dell'uomo resta riservata. I fendenti, che secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri sarebbero arrivati da più aggressori coinvolti nell'agguato di via Ostuni, lo hanno raggiunto in più parti del corpo, provocando numerose lesioni.

Le indagini dei carabinieri per chiarire la dinamica dell'aggressione

Sulla dinamica dell'attacco ai danni del 40enne, avvenuto nel complicato quartiere periferico nel quadrante est della Capitale, si sa ancora poco. La natura delle armi da taglio, il numero esatto di quanti si sono avventati sulla vittima e il movente dell'aggressione sono al centro delle indagini dei militari della Compagnia Casilina e della Stazione Tor Tre Teste, intervenuti sul posto. Per i rilievi scientifici, invece, i carabinieri si sono avvalsi della collaborazione dei colleghi della Settima Sezione del Nucleo Investigativo di Roma.

La pista del regolamento di conti non è esclusa

L'allarme è scattato dopo pochi minuti dall'assalto, consentendo al personale sanitario del 118 di prestare le prime cure al ferito. Constata la gravità delle lesioni riportate, il 40enne è stato trasportato d'urgenza al Policlinico Umberto I, in codice rosso. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato aggredito da più persone. Gli investigatori al momento non escludono nessuna pista, compresa quella legata alla vendita di narcotici.

La piazza di spaccio in via Ostuni e il precedente del primo maggio

Nella stessa strada, nella notte del primo maggio scorso più persone avevano esploso alcuni colpi di pistola, forse per un regolamento di conti legato agli equilibri del traffico di stupefacenti nel quartiere. In quell'occasione era rimasto ferito un 23enne, sempre di origini tunisine. Negli ultimi anni Quarticciolo è stato ripetutamente al centro della cronaca, con operazioni delle forze dell’ordine contro la vendita di droga e altre attività illecite. L’indagine punta ora a identificare gli autori del presunto tentato omicidio e a chiarire il movente che ha portato alla brutale aggressione.