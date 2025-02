Agguato ai tifosi del Real Sociedad: 27 anni totali fuori dallo stadio per gli ultra denunciati

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Notificati i Daspo nei confronti dei cinque ultra denunciati per l'agguato nei confronti dei tifosi della Real Sociedad per gli scontri avvenuti alla vigilia della gara di Europa League fra tifosi del club spagnolo e gli ultra biancocelesti. Complessivamente sono 27 gli anni dei cinque provvedimenti previsti che vietano la partecipazione alle manifestazioni sportive e la frequentazione dei luoghi che si trovano nei pressi degli stadi in occasione degli eventi sportivi.

In particolare per due dei cinque denunciati il daspo è di 9 anni ciascuno accompagnato dall'obbligo di presentazione per l'intera validità del divieto, presso uffici di polizia in occasione delle gare disputate dalla Lazio.

Nel frattempo non si arrestano le indagini per risalire alla identità degli ulteriori soggetti che hanno preso parte all'agguato.

Agguato ultra dei biancocelesti al Real Sociedad

Gli scontri risalgono allo scorso 22 gennaio 2025, il giorno prima della partita di Europa League fra la squadra biancoceleste. L'episodio è poi sfociato in una grave aggressione fatta di botte e coltellate contro i tifosi della squadra spagnola in via Leonina, nove dei quali rimasti feriti, uno anche gravemente. Per l'accadutp sono stati denunciati i cinque tifosi laziali, oggi raggiunti dal Daspo come disposto dal Questore di Roma. In particolare si tratta dell'applicazione del Dapso "fuori contesto", cioè previsto dalla norma a carico di soggetti indiziati della commissione di specifiche gravi tipologie di reato consumate anche in contesti estranei a quello strettamente connesso agli appuntamenti sportivi.

La misura del Daspo, come sottolineato direttamente dalla Questura, è stata scelta con lo scopo di impedire "condotte di indole violenta particolarmente significativa che possano turbare ordine e sicurezza pubblica"