Roma, scontri tra tifosi della Lazio e della Real Sociedad a Rione Monti: il video della guerriglia Scontri tra tifosi alla vigilia della partita di Europa League Lazio-Real Sociedad: gli ultras biancocelesti hanno assalito un gruppo di circa 70 tifosi spagnoli a Rione Monti. Il bilancio è di tre tifosi baschi accoltellati e numerosi feriti.

A cura di Redazione Roma

La violenza è scoppiata nella tarda serata di ieri, mercoledì 22 gennaio, tra gli ultras della Lazio e quelli del Real Sociedad, la squadra spagnola di San Sebastián. I baschi e i biancocelesti si affronteranno oggi all'Olimpico nel match di Europa League in programma questa sera allo Stadio Olimpico. La partita è in programma alle 21.00 e, dopo quanto accaduto, l'allerta è massima per evitare contatti tra le due tifoserie.

Gli incidenti sono avvenuti nella serata di ieri a Rione Monti, dove poco meno di cento tifosi spagnoli si erano ritrovati per passare la serata in un pub di via Leonina. Gli ultras della Lazio gli sono piombati addosso dopo averne monitorati gli spostamenti, facendo scoppiare la violenza. Almeno tre supporter della squadra ospite sono finiti in ospedale per le coltellate ricevute, mentre numerosi altri sono stati contusi.

Utilizzati nell'assalto bastoni, martelli e coltelli. All'arrivo delle forze dell'ordine gli ultras della Lazio sono riusciti ad allontanarsi senza essere fermati ma le indagini per individuare i responsabili delle violenze sono in corso, anche con il vaglio delle telecamere della zona. Sono stati inoltre sequestrati numerosi oggetti atti ad offendere abbandonati nella fuga.

Paura per i residenti, svegliati dallo scoppio di diversi petardi e dalle urla. Così la consigliera del I Municipio Natalie Naim ha raccontato quanto accaduto: “Scene di guerra stanotte nel Rione Monti. Il boato di violente esplosioni il cielo che si tinge di rosso, urla, i palazzi che tremano, le persone che scappano dai vari locali. Gruppi di tifosi spagnoli e laziali vestiti di nero alcuni con caschi e mazze si sono affrontati al pub di via Leonina con coltelli, crick, martelli dove hanno lanciato bombe carta. Tre feriti. Poi gli inseguimenti fra bande nelle varie Vie Urbana, Capocci, Piazza degli Zingari, ancora altri feriti. Intervenuti agenti di polizia e guardia di finanza in tenuta antisommossa, ambulanze. La polizia ha consigliato quando dopo qualche ora era tutto finito di non circolare nel Rione”.