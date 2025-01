Lazio-Real Sociedad, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni

video suggerito

Impegno di Europa League per la Lazio di Baroni che affronta all'Olimpico questa sera alle 21:00 la Real Sociedad. Gara valida per la 7a giornata della fase a campionato unico. Diretta TV e streaming a pagamento per gli abbonati Sky.

Un penultimo atto europeo per prendersi l'accesso garantito agli ottavi di finale entrando dalla porta principale. La Lazio ha l'occasione d'oro per salutare il proprio pubblico con un'altra vittoria, per rimarcare la propria leadership nella classifica generale, capitanata dagli uomini di Baroni a quota 16 punti, insieme all'Athltetic Bilbao ma con una migliore differenza reti. Contro la Real Sociedad l'eventuale successo darebbe ulteriore lustro alla campagna europea fin qui gestita in modo magistrale. Dal canto suo la Real Sociedad ha necessità di punti pesanti per confermare almeno la propria presenza ai playoff.

Partita: Lazio-Real Sociedad

Dove: Stadio Olimpico (Roma)

Quando: giovedì 23 gennaio

Orario: 21:00

Diretta TV: Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport 252)

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Dove vedere Lazio-Real Sociedad in TV: non c'è la diretta in chiaro

Lazio-Real Sociedad di Europa League che si disputa oggi allo Stadio Olimpico di Roma sarà visibile in TV esclusivamente per gli abbonati di Sky. L'incontro sarà trasmesso su due canali dedicati, Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Lazio-Real Sociedad, in diretta streaming: l'orario della partita

La sfida dell'Olimpico della Lazio capolista in Europa League alla Real Sociedad potrà essere vista in diretta anche in streaming. In doppia modalità, sempre a pagamento. Gli abbonati di Sky sui propri devices possono utilizzare l'app dedicata SkyGo, mentre chi vorrà potrà usufruire del servizio on demand di NOW.

Lazio-Real Sociedad, le probabili formazioni della partita di Europa League

Per Baroni qualche pensiero di turn-over è concesso vedendo la classifica a proprio favore e quindi diversi titolari tireranno il fiato. In avanti Castellanos sarà l'unica punta aiutato da Pedro e Zaccagni e Tchaouna in mediana. Mandas in porta, Dele-Bashiru in mediana con Guendouzi. La Real risponderà con il solito collaudato 4-4-2, con il tandem Becker-Oyarzabal

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Romagnoli, Gila, Tavares; Guendouzi, Dele-Bashiru; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Castellanos.

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Munoz, Aguerd, Zubeldia, Aramburu; Mendez, Gonzalez, Olasagasti, Kubo; Becker, Oyarzabal.