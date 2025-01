video suggerito

Agguato degli ultra a Monti: “Tifosi progettavano di scontrarsi a Roma da mesi” Guerriglia urbana a Monti fra gli ultra della Lazio e del Real Sociedad: l’appuntamento per l’agguato sarebbe stato lanciato via web alcune settimane fa. Preoccupazione in aumento per il match Roma-Eintracht Francoforte. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Beatrice Tominic

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gli scontri fra ultra a Monti lo scorso mercoledì, 22 gennaio 2025.

Si continua ad indagare sugli scontri avvenuti a Roma prima della partita fra Lazio e Real Sociedad che hanno messo a ferro e a fuoco il rione Monti nella serata del 22 gennaio 2025 e che hanno causato 9 feriti, alcuni anche gravi.Da confermare ancora la possibilità che oltre agli 80 ultra biancocelesti ci fossero anche ultra della Roma: non si esclude che l'agguato di mercoledì scorso possa essere stato una vendetta a quanto accaduto a San Sebastina il 16 marzo del 2023, quando un tifoso giallorosso è stato accoltellato, ma è ancora tutto da verificare.

Da accertare, inoltre, se si sia trattato di un vero e proprio agguato ai danni dei tifosi spagnoli o se, come si ipotizza, le due tifoserie si siano date appuntamento sul web settimane prima della trasferta. Nel frattempo è stato lo stesso presidente della squadra basca, Jokin Aperribay, a lanciare l'appello: "La polizia deve trovare i responsabili: dobbiamo lavorare con lo sport affinché non avvengano più queste cose".

Il bilancio degli scontri: 9 feriti, uno grave e 10 ultra identificati

Nel corso degli scontri sono 9 i tifosi baschi feriti. Uno di loro, un ventisettenne, è stato colpito da 7 coltellate all'addome e alla schiena: si trova nelle condizioni più gravi, ancora in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita. Un altro è stato dimesso con 30 giorni di prognosi, mentre altri tre con 12, 8 e 5 giorni. Gli ultimi tre tifosi baschi feriti, invece, son o scappati per non farsi identificare, rinunciando così alle cure ospedaliere.

Nel frattempo continuano le indagini per rintracciare gli ultra che hanno preso parte agli scontri: almeno 10 biancocelesti sarebbero già stati identificati. Con loro, nell'assalto, anche i tifosi franchisti di estrema destra del Malaga.

Rapporti tesi fra tifoserie: preoccupazione per la partita con l'Eintracht Francoforte

Che si tratti di vendetta o meno, i rapporti fra le tifoserie restano tesi. Nel caso degli ultra della Real Sociedad e degli ultra di Lazio e Roma la questione è politica: i primi sono vicini a realtà della sinistra, mentre gli altri si trovano all'opposto. Un epilogo annunciato quello di mercoledì. Anche per questo la Questura aveva schierato più agenti in centro. I tifosi, però, sono riusciti ad eludere i controlli e a mettere a ferro e fuoco il quartiere di Monti.

La preoccupazione per gli scontri fra ultra resta alta in città: non si esclude l'ipotesi di divieto di trasferta per i tifosi tedeschi dell'Eintracht Francoforte, attesi per un'altra partita di Europa League, stavolta contro la Roma, il prossimo 30 gennaio. Noti per i loro scontri violenti, ne sono stati protagonisti nel 2018 e nel 2023, quando devastarono Napoli.