video suggerito

Scontri tra tifosi prima di Lazio – Real Sociedad, con i biancocelesti pure gli ultras franchisti del Malaga Secondo le prime informazioni raccolte dalla digos, ci sarebbero rivalità politiche oltre che calcistiche dietro l’aggressione di ieri in via Leonina, a monti. I tifosi del Real Sociedad, infatti, sono considerati vicini alla sinistra. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella notte circa settanta tifosi del Real Sociedad sono stati aggrediti dagli ultras della Lazio. Nove i feriti, di cui uno in gravi condizioni. Stando a quanto riporta il quotidiano La Repubblica, insieme ai tifosi biancocelesti c'erano anche alcuni ultras franchisti di estrema destra del ‘Frente Bokeron' del Malaga, un gruppo gemellato con la Curva Nord per comuni simpatie politiche. E secondo le prime informazioni raccolte dalla digos, ci sarebbero proprio rivalità politiche oltre che calcistiche dietro l'aggressione di ieri. I tifosi del Real Sociedad, infatti, sono considerati vicini alla sinistra.

Intanto la Lazio ha diramato un comunicato ufficiale in cui, "in attesa degli sviluppi investigativi sui fatti accaduti nella notte, condanna ogni forma di violenza, offre alle autorità la massima collaborazione e, all'esito delle indagini, ove accertato il coinvolgimento di appartenenti alla propria tifoseria, agirà duramente applicando le più rigide misure".

Foto d'archivio – Facebook

“Le immagini delle aggressioni di ieri sera a Roma nei confronti dei tifosi spagnoli sono vergognose e inaccettabili. Roma rigetta con forza queste scene di violenza folle che offendono la città, i suoi cittadini e lo spirito dello sport. Confido che le indagini delle forze dell'ordine facciano presto luce sui responsabili, perché la Capitale d'Italia non vuole e non merita di essere ricordata per simili barbarie”, è invece il commento del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

L'aggressione di ieri sera in via Leonina, nove feriti

I fatti si sono verificati nella tarda serata di ieri in via Leonina, rione Monti, la stessa zona che già nel 2019 fu teatro di scontri tra ultras laziali e supporter del Siviglia. I tifosi del Real Sociedad, circa settanta, si trovavano all'interno di un locale di via Leonina, quando sono stati sorpresi da circa 80 ultras biancocelesti armati di spranghe, manganelli, catene e chiavi inglesi. Nove spagnoli sono rimasti feriti, tre accoltellati. Uno di loro è tuttora ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Un altro sarebbe stato dimesso con una prognosi di trenta giorni.