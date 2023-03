Addio alle barche sul laghetto di Villa Borghese a Roma, luogo del cuore di Woody Allen il Tar del Lazio, che il servizio di affitto delle barchette per gli innamorati sia di fatto abusivo e quindi deve essere sospeso e chiuso in attesa della pubblicazione di un nuovo bando.

A cura di Enrico Tata

"Se dovessi scegliere un luogo in particolare potrei dire Villa Borghese ha una pianta a forma di cuore, è un posto magico", diceva Woody Allen. E proprio al laghetto di Villa Borghese ha girato una scena del suo film ‘To Rome with Love'.

Adesso, secondo quanto riporta Lorenzo D'Albergo su La Repubblica, un problema burocratico potrebbe rendere meno romantico questo ‘luogo del cuore' del regista americano. Sembrerebbe infatti, così ha stabilito il Tar del Lazio, che il servizio di affitto delle barchette per gli innamorati sia di fatto abusivo e quindi deve essere sospeso e chiuso in attesa della pubblicazione di un nuovo bando.

Addio barchette a Villa Borghese, va fatto un bando

Nel 2004 Roma Capitale ha concesso il servizio di noleggio barche alla società Esculapio e il primo rinnovo automatico è scattato nel 2010. Dal 2014, però, il Comune ha detto basta, perché un affidamento si può fare soltanto attraverso un apposito bando.

Da lì è cominciata una battaglia legale, con Esculapio che ha rivendicato di aver continuato a versare soldi al Campidoglio per la pulizia del lago, per la derattizzazione e per la riparazione delle barche. Cifre che sembrerebbero più alte di quelle che il Comune avrebbe incassato con la concessione a norma.

Ma secondo la legge, ha stabilito in effetti il tar, l'affidamento di beni pubblici può avvenire soltanto con una gara e quindi il bando è necessario e non può essere evitato. In attesa di una nuova procedura pubblica che dovrà essere messa a punto dagli uffici di Roma Capitale, addio alle barchette per gli innamorati (costo 4 euro per 20 minuti all'interno del laghetto).