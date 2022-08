Addio ad Amedeo Perozzi, storico barbiere dei vip: ha tagliato i capelli anche a Frank Sinatra È morto Amedeo Perozzi, storico barbiere di piazza Euclide. Nel suo salone, dal 1960, ha tagliato i capelli a centinaia di vip: fra loro anche Frank Sinatra.

A cura di Beatrice Tominic

Per decenni è stato un simbolo della capitale, con il suo locale in piazza Euclide: è morto, all'età di 85 anni, Amedeo Perozzi, lo storico barbiere dei vip. Il locale in cui era solito tagliare i capelli e aggiustare la barba alle persone comuni, tanto quanto ai divi del piccolo e grande schermo, della musica e della politica. In più di mezzo secolo, a partire dagli anni Sessanta, ha tagliato i capelli a numerosi registi e cantanti, non soltanto divi italiani: si è affidato alle sue forbicine anche Frank Sinatra, come scrive oggi il Messaggero.

Il salone "Amedeo" a piazza Euclide

Il salone, che portava il suo nome, è stato inaugurato nel 1960 quando Perozzi ha deciso di acquistare il locale in piazza Euclide, intuendo il boom che il quartiere Parioli avrebbe avuto nei decenni successivi e a cui ha contribuito lui stesso, con i tagli iconici degli anni Ottanta. Il salone, come si vede dalle foto, ha un fascino retrò e gli interni, tutti realizzati in legno, sono stati realizzati in stile liberty: si tratta di artigianato fatto a mano.

Perozzi era arrivato a Roma ancora bambino da Penna San Giovanni, un comune in provincia di Macerata, dopo aver perso entrambi i genitori: è cresciuto nella capitale, dove ha imparato il mestiere di barbiere o, come lo definiva lui, "artigiano psicologo". Non rinunciava mai alla sua "spremutina quotidiana", come ricordano dal Gran Caffè Parioli, dove era solito rifocillarsi fra un taglio e l'altro.

I clienti di Amedeo

Sulle sedie del salone di Amedeo si sedevano persone comuni e volti noti dello spettacolo, della musica e non solo: fino a qualche tempo fa anche Mario Draghi veniva a tagliarsi i capelli da Perozzi. Fin dai primi anni di apertura, sono molti i vip che si sono affidati alle forbici di Amedeo: Orson Welles, Ettore Scola, Sergio Leone, Gianni Morandi, Antonello Venditti, Franco Califano, Giorgio Capitani, Matt Dillon, ma anche Paolo Villaggio, Adriano Giannini, Claudio Lotito, Marcello Mastroianni, Walter Chiari, Roberto Benigni, Gianluca Guidi e Pino Caruso, con cui aveva instaurato un buon rapporto anche di amicizia. Ha tagliato i capelli anche a Frank Sinatra. Luchino Visconti, invece, per farsi curare barba e capelli chiedeva di essere raggiunto a casa propria. Mario Monicelli, anche lui suo cliente, lo ha omaggiato chiamando uno dei personaggi del celebre film "Amici Miei", quello interpretato da Philippe Noiret, con il suo stesso cognome: Giorgio Perozzi.

Anche il locale ha fatto alcune apparizioni sul piccolo e grande schermo: il cantautore Toni Malco è stato ripreso dalla rete televisiva GBR mentre si faceva fare la barba all'interno del locale di piazza Euclide mentre Carlo Vanzina lo ha scelto come set per una scena del film con Vincenzo Salemme "Non si ruba a casa dei ladri".

I funerali di Amedeo Perozzi si terranno domani nella stessa piazza in cui ha passato gran parte della sua vita, nella basilica del Sacro Cuore Immacolato di Maria a piazza Euclide.