Accusata in Tunisia di violenza sessuale su un bimbo di 3 anni al nido: 39enne arrestata a Roma

La donna era ricercata dalla Tunisia. È accusata di maltrattamenti, abbandono di minori e complicità in una violenza sessuale aggravata su un bambino di 3 anni.

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Una donna ricercata dalla Tunisia con accuse gravissime, tra cui maltrattamenti e presunti abusi su minori in un asilo nido di sua proprietà, è stata rintracciata e arrestata a Roma dai carabinieri del Nucleo investigativo. La 39enne, destinataria di un mandato di cattura internazionale, è una delle quattro persone fermate negli ultimi giorni nell'ambito di operazioni coordinate dalla Procura di Roma contro latitanti e ricercati all'estero.

La donna accusata di maltrattamenti e abusi sessuali su bambini

Secondo le autorità tunisine, la donna sarebbe coinvolta in episodi avvenuti all'interno di un asilo nido da lei gestito in Tunisia. Le accuse contestate comprendono maltrattamenti abituali sui bambini, abbandono di minori e complicità in una violenza sessuale aggravata ai danni di un bambino di tre anni. Per questi reati rischia una pena fino a vent'anni di carcere.

Le autorità di Tunisi avevano segnalato la possibilità che la donna si fosse rifugiata in Italia. Le indagini dei carabinieri, sviluppate in collaborazione con il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia e con Interpol, hanno permesso di individuare il luogo in cui viveva e di procedere all'arresto. La 39enne è stata identificata e trasferita nel carcere di Rebibbia, dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa delle procedure di estradizione verso la Tunisia.

Altri tre ricercati internazionali arrestati dai carabinieri

L'operazione rientra in un'attività più ampia che ha portato all'arresto di quattro persone ricercate a livello internazionale. Oltre alla cittadina tunisina, i carabinieri hanno rintracciato una donna italiana ricercata in Germania per reati contro il patrimonio e altri due cittadini stranieri destinatari di provvedimenti emessi dalle autorità estere. Tra questi anche un uomo slovacco individuato a Pomezia, nella città metropolitana di Roma, ricercato nel suo Paese con accuse di sequestro di persona e sottrazione di incapace.