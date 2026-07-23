Con la scusa di una scottatura tocca un bimbo nelle parti intime: arrestato un 79enne in spiaggia a Latina

I poliziotti hanno arrestato un 79enne per violenza sessuale aggravata su minore in spiaggia a Latina. Avrebbe palpeggiato un bimbo nelle parti intime con la scusa di una scottatura.

Immagine di repertorio

Ha palpeggiato un bambino nelle parti intime in una spiaggia di Latina. È successo nella mattinata di oggi, giovedì 23 luglio. Un settantanovenne si sarebbe avvicinato al bambino con la scusa di voler vedere una scottatura. Gli agenti della Polizia di Stato lo hanno arrestato per violenza sessuale aggravata su minore.

Con la scusa di una scottatura palpeggia un bimbo in spiaggia

Secondo quanto ricostruito al momento dei fatti il bambino era al mare con sua mamma e stava giovando. Improvvisamente un uomo si è avvicinato al piccolo, con la scusa di volerlo aiutare per una scottatura. Invece avrebbe aperto il costume, palpeggiandolo nelle parti intime. La scena non è passata inosservata alla madre e ai bagnanti, che erano presenti in quel momento in spiaggia.

È stata proprio la madre del bambino che, udite le urla di suo figlio, è intervenuta, chiamando la polizia, ed è riuscita ad impedire che l'uomo si allontanasse. Così è arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta di intervento sulla spiaggia di Latina. Sul posto, ricevuta la segnalazione, sono giunti in breve tempo i poliziotti della squadra volante.

L'anziano perquisito, aveva un coltello a serramanico

I poliziotti hanno fatto gli accertamenti di rito e ascoltato alcune persone presenti al momento dei fatti. Il settantanovenne, perquisito, aveva con sé un coltello a serramanico, sequestrato. I poliziotti hanno sequestrato anche il telefonino dell'uomo, per sottoporlo a successivi accertamenti. Arrestato per il reato di violenza sessuale aggravata, è stato anche denunciato a piede libero per il porto dell'arma da taglio.