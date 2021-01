in foto: Abbonamento Atac

L'abbonamento Atac si fa anche online, compreso di agevolazioni Metrobus Roma. La campagna lanciata dall'azienda che gestisce il trasporto pubblico capitolino ha come obiettivo quello di decongestionare le lunghe file agli sportelli, anche per i titoli di viaggio agevolati a contribuzione e dare la possibilità agli utenti di verificare la validità del proprio titolo in qualsiasi momento, comodamente dal computer di casa o dal proprio smartphone. I clienti potranno richiederlo tramite il canale e-Commerce Atac, presentando on line la documentazione necessaria nel caso di prima richiesta, mentre per il rinnovo potranno semplicemente visionare e confermare la validità della propria documentazione e, qualora necessario, aggiornarla da soli. Il pagamento potrà infatti essere effettuato on line. Per i clienti che lo preferiscono è comunque possibile fare l'abbonamento in loco, recandosi in una delle biglietterie Atac preposte della metro A, B, B1 e Capolinea delle Ferrovie Regionali, Piazzale Flaminio e Porta San Paolo.

Come richiedere o rinnovare online l'abbonamento Atac agevolato

Per richiedere o rinnovare l'abbonamento agevolato a contribuzione, bisogna accedere al portale MyAtac, effettuando l'iscrizione fornendo i dati personali se è la prima volta, oppure inserendo le proprie credenziali username e password già attivate. Una volta dentro, bisogna andare nell'area e-Commerce Atac. I clienti, che hanno diritto all'acquisto di abbonamenti annuali Metrebus Roma agevolati a contribuzione, potranno presentare la domanda per la categoria desiderata. Atac valuterà tutte le pratiche inoltrate e completata la fase istruttoria, entro quindici giorni lavorativi il cliente riceverà una mail contenente, in caso di esito positivo, il codice di registrazione/coupon per effettuare il pagamento sia on line, attraverso MyAtac, sia in una delle biglietterie Atac e capolinea delle Ferrovie Regionali per ritirare il titolo agevolato.