A Roma la prima mondiale di Fast & Furious 10, girato tra la Capitale e Genzano A Roma la prima mondiale di Fast X, il decimo capitolo della saga di Fast & Furious. Come partecipare all’evento del 12 maggio.

A cura di Enrico Tata

È in programma a Roma, il 12 maggio alle 21,15 al The Space Cinema Moderno, a piazza della Repubblica, la prima mondiale di Fast X, il decimo capitolo della saga di Fast & Furious. L'evento sarà al centro del ciclo di iniziative ‘Aspettando Alice – Premiere and Talks'. Saranno presenti nella Capitale il regista Louis Leterrier e gli attori Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, John Cena, Scott Eastwood, Helen Mirren, Brie Larson, Rita Moreno, Jason Statham e Charlize Theron. L'accesso sarà consentito esclusivamente su invito (sono 60 quelli disponibili e devono essere richiesti all'indirizzo segreteriaalice@gmail.com).

La scelta della Capitale come prima città al mondo in cui sarà proiettato il film è legato al fatto che molte scene sono state girate proprio a Roma e anche nei dintorni, per esempio a Genzano di Roma, paese dei Castelli Romani. Tra l'altro, i cittadini avranno la possibilità di ammirare sui maxischermi pubblicitari della città una selezione delle scene più belle girate nella Capitale.

"Il cinema internazionale torna a Roma con le grandi prime e una comunicazione moderna che allarga la platea anche alla fascia delle generazioni più giovani. La Capitale guarda al futuro ed è sempre più centrale negli eventi di qualità", ha dichiarato in una nota Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.

Tra le scene ‘romane' del film ce n'è sicuramente una ambientata a Castel Sant'Angelo con protagonisti Vin Diesel e l'attrice premio Oscar Helen Mirren. Per le vie del centro storico di Roma e sul lungotevere, ancora, si vedrà scorrazzare Jason Momoa a bordo di una motocicletta e a Genzano è stata girata una scena nella quale una bomba gigante rincorrerà un'automobile lungo una strada in discesa.