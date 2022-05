Fast&Furious 10, cominciate le riprese a Roma: Jason Momoa in città (VIDEO) Le scene saranno girate nelle strade del centro storico della Capitale e sicuramente il protagonista sarà Jason Momoa, già arrivato in città.

A cura di Enrico Tata

Sono cominciate a Roma le riprese del film Fast&Furious 10, il decimo capitolo della famosa saga hollywoodiana. Le scene saranno girate nelle strade del centro storico della Capitale e sicuramente il protagonista sarà Jason Momoa, già arrivato in città. Il set è blindatissimo e si può accedere soltanto con un pass della produzione, ma in un video (in alto) si vede l'attore hawaiano mentre ripassa la scena in un vicoletto del centro di Roma e in altre fotografie è in sella a una motocicletta. In una story pubblicata su Instagram, inoltre, si vede Momoa arrivare in macchina in via del Corso e in via Condotti e poi scendere dall'auto, passeggiare tra la folla in piazza di Spagna e fare una foto di gruppo davanti alla famosa scalinata.

Per consentire l'allestimento dei set e la realizzazione delle riprese, il comune di Roma ha messo a punto un piano di chiusure stradali che, come detto, coinvolgeranno diverse strade del centro di Roma. Sul lungotevere, inoltre, è prevista una scena di inseguimenti in auto e per questo l'intero tratto interessato sarà chiuso al traffico durante la mattinata di domenica.

Tra qualche giorno alcune scene del film verranno girate anche ai Castelli Romani e per la precisione a Genzano di Roma. Non è chiaro, però, quali attori parteciperanno alle riprese. L'amministrazione comunale ha pubblicato su Facebook un dettagliato post per informare la cittadinanza sui possibili disagi. Le riprese verranno effettuate il 16 e il 17 maggio, ma dal 9 maggio cominceranno i lavori di preparazione del set, che verrà allestito in via Italo Belardi, la via dove ogni anno viene allestita l'Infiorata.